Gündem RTÜK Can Ataklının skandal sözlerine ceza yağdırdı
ANKARA

RTÜK Can Ataklı'nın skandal sözlerine ceza yağdırdı

Koronavirüs yayınlarını incelemeye alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınlarda yasaları ihlal edenlere idari yaptırım uyguladı. Ayşenur Arslan ve Can Ataklı’nın skandal sözleri sebebiyle Halk TV ve Tele 1'e en üst limitten idari yaptırım ve 5 kez program durdurma cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Can Ataklı
Can Ataklı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) son toplantısında ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin yayınları mercek altına aldı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, toplantıda izleme uzmanlarının raporlarını gündemine alan Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'u ihlal eden Tele1, Halk TV ve Habertürk'e ceza uyguladı.

  • Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu "Medya Mahallesi" programında kullanılan "koronavirüs salgınının sorumlusunun 3. havalimanı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu" ve "salgından etkilenenlerin AK Parti seçmeni olduğu" iddiaları, Üst Kurul tarafından "ayrımcılık" ile "gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal" olarak değerlendirildi. İlgili yayın nedeniyle Halk TV'ye üst limitten idari yaptırım kararı alındı.

Üst Kurul toplantısında, ayrıca Halk TV'de yayınlanan "Günaydın Türkiye" adlı programda da koronavirüsle ilgili hiçbir resmi kaynak tarafından doğrulanmayan birtakım ifadelerin izleyiciler üzerinde korku ve panik havası oluşturduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.

Can Ataklı yine nefret kustu yine haddini aştı: Türbanlı öğretmen kadar facia bir şey olamaz
OYNAT 00:59
Can Ataklı yine nefret kustu yine haddini aştı: Türbanlı öğretmen kadar facia bir şey olamaz
Öğrencilere uzaktan eğitim verilmeye başlandığı ilk gün sunucu Can Ataklı, ders veren öğretmenin başörtüsü olması üzerinden nefret saçtı. Daha önce de benzer çıkışlar yapan ve özellikle dindar vatandaşları hedef gösteren açıklamalar yapan Ataklı, 'Milyonlarca öğrenciye türbanlı öğretmeni rol model olarak vermeleri çok yanlış. Bunu özgürlük falan diye anlatmayın. Şimdi buraya niye onu koyuyorsun. Türbanlı öğretmeni olan var, olmayan var. Hiç türbanlı öğretmen görmeyen var. Türbanlı öğretmenle başlamak kadar bence başka facia bir şey olamaz' dedi.


Ataklı'nın skandal sözlerine yaptırım geldi

RTÜK toplantısında, televizyonlardan verilen uzaktan eğitim derslerinde başörtülü öğretmeni eleştiren Can Ataklı'nın yayınlarından dolayı da programın yayımlandığı kanala ceza kesildi.

  • Toplantıda, Can Ataklı'nın "Gün Başlıyor" programında, derslerde başörtülü öğretmenlerin yer almasını "çok yanlış ve facia" olarak nitelemesi, ilgili yasanın "Yayın hizmetleri… Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." ilkesine aykırı bulunarak, Tele 1'e en üst limitten idari yaptırım ve 5 kez program durdurma cezası verildi.

Tele1'e farklı bir ceza da Can Ataklı'nın başka bir yayınından dolayı uygulandı. RTÜK tarafından programında Harp Okulu'nda gerçekleştirilen bir töreni yorumlayan Ataklı'nın "yanlış bilgiler vererek, argo sözcükler kullanmak suretiyle rütbeli askerleri ve kurumları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan ifadeler" kullandığı belirtilerek yaptırım uygulandı.

Başörtülü öğretmen için 'facia' diyen Can Ataklı hakkında suç duyurusu
GÜNDEM
Başörtülü öğretmen için 'facia' diyen Can Ataklı hakkında suç duyurusu
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