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Gündem RTÜK propagandacı TELE 1e cezayı kesti
POLİTİKA

RTÜK propagandacı TELE 1'e cezayı kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bölücü terör örgütüne ait bez parçalarının yer aldığı reklam filmini yayınladığı gerekçesiyle TELE 1'e idari para cezası verdi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

RTÜK'ten yapılan açıklamada, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı TELE 1 raporunun Üst Kurul'da görüşüldüğü belirtildi. Raporda yer alan Evrensel gazetesinin terör unsurları içeren reklam filmini yayınlayan TELE 1'e cezai müeyyide teklifi değerlendirildi. Uzman raporuna göre; reklam filminde, bir kız çocuğunun kırmızı, sarı ve yeşil renklerindeki bir bez parçasını tuttuğu esnada ekrana 'bir arada, barış içinde, kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi' ifadesinin geldiği belirtildi.

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Reklamın devamında ise bir mitingden görüntüler verilerek bazı bez parçalarının ekrana getirildiğine işaret edilen raporda, filmde yer alan bölücü terör örgütüne ait bez parçaları ile terör örgütünün propagandasının yapılmasına aracılık edildiği, bu yapılırken de kardeşlik mesajları kullanılarak masum bir kız çocuğuyla şirin gösterilmeye çalışıldığı kaydedildi.

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  • Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan 'Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez' yayın ilkesinin ihlali nedeniyle TELE 1'e en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

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CHP'nin desteklediği yandaş kanal TELE 1'de kanalın yayın müdürü Merdan Yanardağ, hazırlayıp sunduğu '18 dakika' programında Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'e ağır hakaretlerde savurdu. Yanardağ canlı yayında, '1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere...' ifadelerini kullandı. Merdan Yanardağ'ın bu ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.
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