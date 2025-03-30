Rumlarda serbest bizde yasak

KKTC’deki başörtüsü yasağı gündemden düşmüyor. Lefkoşa’daki İrsen Küçük Ortaokulu’na başörtüsüyle gelen son sınıf öğrencisinin içeri alınmadığı görüntüler büyük tepki çekmişti. Okul yönetimi kızın başını açmasını veya İlahiyat Koleji’ne gitmesini istedi. 28 Şubat sürecini andıran olayda Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ve öğretmenler, okul kapısında adeta başörtüsü nöbeti tuttu. Olayın KKTC’de tansiyonu yükselttiğini belirten Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Hristiyan Güney Kıbrıs'ta serbest olan başörtüsü hakkını, Kıbrıs’ın kuzeyinde Müslüman bir ülkede niye kullanmasınlar” diye tepki gösterdi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) işi uç noktalara çekerek toplumu gerdiğini söyleyen Arıklı, “Bilinçli şekilde, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve temmuz ayında yapılacak Kıbrıs Zirvesi öncesi toplumu germek için başörtüsü meselesi bahane ediliyor. İnsanların dinini yaşama özgürlüğünü engelleyemezsiniz. Sendika bu meseleyi Türkiye’deki 28 Şubatçılar gibi rejim meselesi haline getirdi” dedi. Sendikanın bu olayı “Türkiye’nin siyasi tahakkümü” diye lanse ettiğini vurgulayan Arıklı, “Kıbrıs’a şeriat getirilmek isteniyor”, “gericiliği yaymaya çalışıyorlar” gibi söylemlerle ayaklanma çağrısı yapıldığını anlattı. Arıklı, Meclis'te çarşamba günü son bir uzlaşma komitesi toplanacağını hatırlattı: “Biz bu meselenin uzlaşmayla çözüleceğini düşünüyoruz. Ortada bir yasak yok, dolayısıyla yasak olmayan bir şey hakkında bu kadar kıyamet koparılmasını kabullenmemiz mümkün değil. Uzlaşma sağlanamazsa, Bakanlar Kurulu toplanarak kendi kararını alacak.”