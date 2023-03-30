Rumlardan Tatar’a saldırı girişimi

Kıbrıs sorunuyla ilgili konferans vermek için İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konvoyuna Yunan bir grup saldırı girişiminde bulundu. Kings College’da konferansa giden Tatar’ın aracının önü Yunan öğrenci grubu tarafından kesilmek istendi. Ellerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan bayrağı bulunan grup, Tatar’ın konvoyunun geçişi sırasında “Kıbrıs Rum’dur Tatar’a ölüm” ve “Türkiye Kıbrıs’tan dışarı” sloganları attı. İngiliz polisi, protestocu gruba müdahale ederken, olay yerinde bulunan Türkler de alkışlarla protestocu gruba tepki gösterdi. Tatar, “Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar. ‘Kıbrıs Rum’dur Tatar’a ölüm’ sloganları ile önümüzü kestiler. Polisler olmasa saldıracaktılar. Biz haklı davamızı anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi. Tatar ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, olayı kınayarak “Cumhurbaşkanı’mız, milletimiz ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman ve her konuda sonuna kadar yanınızdayız” ifadesini kullandı.