|
Reklam
Reklam
Gündem

Rumlardan Tatar’a saldırı girişimi

Rumlar KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a İngiltere’nin başkenti Londra’da saldırı girişiminde bulundu. Tatar’ın konvoyunun önünü keserek aracına kadar yaklaşan saldırganları İngiliz polisi zorlukla önledi. Rumlar olay sırasında “Kıbrıs Rum’dur Tatar’a ölüm” sloganları attı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs sorunuyla ilgili konferans vermek için Londra’da bulunuyordu.

04:00 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da saldırı girişimi gerçekleşti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da saldırı girişimi gerçekleşti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili konferans vermek için İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konvoyuna Yunan bir grup saldırı girişiminde bulundu. Kings College’da konferansa giden Tatar’ın aracının önü Yunan öğrenci grubu tarafından kesilmek istendi. Ellerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan bayrağı bulunan grup, Tatar’ın konvoyunun geçişi sırasında “Kıbrıs Rum’dur Tatar’a ölüm” ve “Türkiye Kıbrıs’tan dışarı” sloganları attı. İngiliz polisi, protestocu gruba müdahale ederken, olay yerinde bulunan Türkler de alkışlarla protestocu gruba tepki gösterdi. Tatar, “Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar. ‘Kıbrıs Rum’dur Tatar’a ölüm’ sloganları ile önümüzü kestiler. Polisler olmasa saldıracaktılar. Biz haklı davamızı anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi. Tatar ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, olayı kınayarak “Cumhurbaşkanı’mız, milletimiz ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman ve her konuda sonuna kadar yanınızdayız” ifadesini kullandı.



#KKTC
#Londra
#Ersin Tatar
#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.