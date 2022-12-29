Rus turistler yeni yıla Türkiye'de girecek

Termal otelin şöyle bir önemi var. Termal oteli, Ayderdeki işletmecilerimiz için yapıyoruz. Buradaki işletmecilerimiz sağ olsun, uzunca zamandan beri bizimle beraber çalışıyorlar. Bu oteli bir işletme, bir tek vücut olarak Ayder için hep beraber çalıştıracaklar. Biz buraya yeni bir tesis kazandırmak istemiyoruz. Biz Ayderdeki gözü rahatsız eden imar planına uygun olmayan tesisleri kaldırıp, oradaki tesisi tek başına kullanılabilecek, altında termali, toplantı salonları olan; yukarısında restoranları olan 80 odalı bir tesis haline getirdik...