Rüşvetin adresi Kent Lokantası: 5 dükkan 150 bin TL'ye belediyeye kiralandı

Rüşvetin adresi Kent Lokantası: 5 dükkan 150 bin TL’ye belediyeye kiralandı

Burak Doğan
16:2410/09/2025, Çarşamba
Dosyadaki ifadelere göre, bazı tapu devirlerinde banka üzerinden ödemeler yapılmış gibi gösterildi.
Dosyadaki ifadelere göre, bazı tapu devirlerinde banka üzerinden ödemeler yapılmış gibi gösterildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Müteahhitten zorla alınan 5 dükkânın, Başkan Muhittin Böcek ve dönemin belediye yöneticileri için istendiği, bu dükkânlardan 3’ünün emanetçiler üzerinden belediye şirketine 150 bin TL’ye kiralanarak “Kent Lokantası” yapıldığı belirlendi. Tapu devirleri, para transferleri ve geri çekilen milyonlarca lira, soruşturma dosyasına girdi.


Tapu devirleri ve rüşvet iddiası

Soruşturma kapsamında ifade veren Müteahhit Sezgin Köysüren, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’nde inşa edilen EKPA-1453 konut projesinde ruhsat ve iskân süreçlerinde baskıyla karşılaştığını anlattı. Köysüren, dönemin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ve Genel Sekreteri Serkan Temuçin ile belediyenin iştiraki ANTEPE’nin Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş tarafından kendisinden 6 dükkân talep edildiğini, işlerin ilerleyebilmesi için bu talebi kabul etmek zorunda kaldığını belirtti.


Köysüren, 5 dükkânın farklı isimler üzerinden devredildiğini, bunların 4’ünün Başkan Muhittin Böcek adına, 1’inin ise Temuçin’e ait olduğunu öne sürdü.


Para transferi ve geri çekme

Dosyadaki ifadelere göre, bazı tapu devirlerinde banka üzerinden ödemeler yapılmış gibi gösterildi. Ancak bu paralar daha sonra Köysüren’in şirket hesabından çekilerek Temuçin’in yönlendirdiği kişilere elden teslim edildi. Örneğin, Çağrı Gümüşlü adına yapılan 3 dükkân devrinde 7 milyon TL yatırıldığı, ertesi gün bu tutarın nakit çekilip Temuçin’e verildiği iddia edildi .


Rüşvetle alınan dükkanlar Kent Lokantası oldu

Soruşturma dosyasına giren bilgi notunda, devredilen 5 dükkândan 3’ünün birleştirilerek Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ’a 150 bin TL bedelle kiralandığı tespitine yer verildi. Bu dükkanların daha sonra “Kent Lokantası” olarak işletilmeye başladığı öğrenildi.



Seçim öncesi para talebi

Köysüren ayrıca, 2024 yerel seçimleri öncesinde Serkan Temuçin’in müteahhitlerden destek topladığını, kendisinin de “Anadolu Reklam” isimli şirkete 475 bin TL ödeme yaptığını, bunun karşılığında ise “tanıtım ve reklam işleri” adıyla fatura kesildiğini anlattı. Ancak bu paranın nereye aktarıldığını bilmediğini söyledi .


Şikâyetçi oldu

Tapu senetleri, banka dekontları ve faturaları savcılığa teslim eden Köysüren, zorla tapu devri yaptırıldığını belirterek Serkan Temuçin ve Muhittin Böcek’ten şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında Kent Lokantası’nın açılış süreci de incelemeye alındı.

