Rusya harekâta engel olmaz.

Suriye’nin kuzeyine yeni kara harekâtının konuşulması bile terör örgütlerini panikletti. TSK’nın hazırlıklara başlamasıyla köşeye sıkışan teröristler, ABD’den sonra Rusya’yı da yardıma çağırdı. PKK/SDG elebaşı “Mazlum Kobani” kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, Türkiye’ye karşı destek çağrısında bulundu. Rusya’nın SDG’ye desteği keserek rejime katılmalarını istediği, örgütü daha sıkıntılı günlerin beklediği ifade ediliyor. Bölgede üssü bulunan Rusya’nın, Ukrayna ile devam eden savaş süresince Suriye’deki bir grup askerini Ukrayna’ya gönderdiği, bu nedenle terör örgütüne desteğin eskiye oranla daha da azalacağı vurgulanıyor. Kaynaklar, teröristlerin ABD ve Rusya’dan yardım istemesinin, örgüte çok güç kaybettirdiğini kaydediyor. ABD’nin de Suriye’den vazgeçmeyeceği ancak terör örgütlerine desteğin ilerleyen dönemde kademeli olarak azalacağı belirtiliyor. ABD’nin tam anlamıyla Suriye’den çekilmemesinin nedeni olarak, bölgedeki petrol kaynaklarının yanı sıra İsrail’in güvenliği gösteriliyor. Bu sürecin, Türkiye’nin yürüteceği politikaya bağlı olduğu vurgulanıyor.

REKLAM

REJİMDEN YANA

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İskender Karakaya, bölgede üslenen ülkelerin TSK’nın kara harekâtına karşı çıkmayacaklarını belirtti: “PYD/YPG, Türkiye’nin hava operasyonları nedeniyle DEAŞ’la mücadeleyi koz olarak kullanıyor. Ancak görünen, yakın bir gelecekte Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine bir operasyon düzenleyeceği şeklinde. Rusya’nın Tel Rıfat bölgesinde sınırlı bir gücü var. Suriye’nin kuzeyinde sınırlı hava operasyonları ile rejime destek veriyor. Türkiye askeri bir operasyon düzenlerse, resmi olarak karşı dursa da karşı çıkmayacağı düşünülüyor.”

Hudutta inceleme

Milletvekilleri, sınır hattındaki tedbirleri yerinde gördü. TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın daveti üzerine Suriye sınırına gitti. Hatay’daki 2’nci Hudut Alay Komutanlığı’na gelen milletvekillerine sıfır noktasında alınan önlemlere ilişkin brifing verildi. Ardından Sucu ve Ziyaret Hudut karakollarına geçen milletvekilleri, nöbet kulelerinden sınır hattını izleyip kullanılan yerli ve milli silah, teçhizat ve sistemleri inceledi.