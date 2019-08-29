Rusya ile bir üst aşama

Erdoğan ile Putin’in özellikle SU-57 uçaklarını incelerken yaptığı sohbet, ambargolarıyla Türkiye’yi alternatif arayışlara iten ABD’ye karşı bir mesaj olarak algılandı. İşte Erdoğan-Putin buluşmasının dikkat çeken başlıkları...

İDLİB’DE SÜKUNET: Esed’in saldırılarına karşı Türkiye’nin meşru müdafaa hakkı bir kez daha vurgulandı. İdlib’de ateşkesin tesisi ve siyasi çözüm hızlandırılacak. İki lider, siyasi çözümü kolaylaştıracak misyon üstlenme konusunda hemfikirler.

FIRAT’IN DOĞUSUNA OPERASYON: Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna ilişkin planlarına Rusya’nın yaklaştığı görüldü. Kurulacak güvenli bölgeye ilişkin Rusya Devlet Başkanı Putin, “Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından iyi olur” yorumu yaptı. Böylece Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarını gerçekleştiren Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğü için istediği güvenli bölge planına ABD’nin ardından Rusya’dan da destek gelmiş oldu.

SAVAŞ UÇAĞI TEDARİKİ: S-400 hava savunma sisteminin hazır alımı ve S-500 sisteminin ortak üretimi konusunda mutabakatın ardından Türkiye’nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasında Rusya alternatifi somutlaştı. Moskova’daki savunma fuarında SU-57’yi inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin ile pazarlığı ilgi çekti.

YOLCU UÇAĞI SÜRPRİZİ: Yolcu uçağı ihtiyacını ABD ve Fransa’dan karşılayan Türkiye, Boeing ve Airbus’a alternatif olarak Rus ürünlerini de incelemeye aldı. Fuarda Rus yolcu uçaklarıyla yakından ilgilenen Erdoğan, işbirliği başlıkları arasına ‘yolcu uçağı’ konusunu da dahil etti. Türkiye’nin uçak alımında Boeing ve Airbus ile uzunca bir süredir anlaşmazlıklar yaşadığı biliniyor.

UZAYDA İŞBİRLİĞİ: Erdoğan, MAKS-2019 fuarını ziyareti sırasında Rus kozmonotlarla görüştü. Erdoğan, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin’in Cumhuriyet’in 100. yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) bir Türk astronot gönderme önerisini kabul etti. Türkiye uzay alanında çalışmalarını başlatırken kısa bir süre önce Uzay Ajansı teşkil edilmişti. Erdoğan’ın son ziyaretinde Rusya ile uzay alanında işbirliği fırsatları da gündeme alınmış oldu.

HELİKOPTER GÖRÜŞMESİ: Putin ile Erdoğan arasında helikopter üzerinden geçen diyalog da Moskova temaslarının dikkat çeken ayrıntıları arasındaydı. Rus medyası, Putin’in, incelediği otomobil ve helikopterin fiyatlarını soran Erdoğan’a, helikopteri satın alması halinde arabayı hediye edeceğini söylediğini yazdı. Rusya geçmişte Türkiye’ye savaş helikopteri satmak istemiş, Türkiye’nin istediği ek özelliklerle güçlendirilmiş helikoptere Erdoğan adını vermişti. Bu sırada Türkiye ile Amerika arasında Irak gerginliği yaşanıyordu. Ancak Türkiye’nin açtığı ihale, uzun süre karara bağlanmamış, 2007 yılında ise ihaleyi AgustaWestland A129 helikopteri ile kazanmıştı. Agusta ve TAI Türkiye’nin ihtiyacına göre T-129’u ATAK’ı geliştirmişlerdi.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ: Türkiye-Rusya ticaretinde hedef 100 milyar dolar olarak deklare edildi. Küresel ekonomideki ABD-İngiliz hegemonyasından Türkiye son dönemde büyük zarar gördü. Bu doğrultuda Türkiye, birçok ülkenin yanısıra Rusya ile ticareti de milli para birimleri üzerinden yapmaya başlamıştı. Bu çalışmaların devamı kapsamında özellikle bankacılık alanındaki işbirliği fırsatlarının kollandığı ve bu konuda detaylı çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

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İLİŞKİLERDE YENİ BOYUT: Görüşme konuları bu kadar kapsamlı olunca iki liderin baş başa görüşmesi 1 saati aştı. Bugüne kadar iki ülke arasındaki sorunları yüz yüze görüşmelerle aşan iki liderin verdikleri mesajlar, Rusya ile Türkiye işbirliğinin bir üst evreye taşındığını ortaya koydu.