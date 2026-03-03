Yeni Şafak
Rusya: Ukrayna’da Sumi ve Zaporijya’da iki yerleşim birimini ele geçirdik

13:473/03/2026, Salı
AA
Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Sumi ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Kuzey birliklerinin Sumi bölgesindeki Bobılevka yerleşim birimini kontrol altına aldığı kaydedilen açıklamada, “Dnyepr askeri birlikleri aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinde Veselyanka yerleşim birimini kurtardı.” ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün Ukrayna’da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.


