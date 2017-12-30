S-400’de imza tamam

Türkiye’nin Rusya’dan alacağı hava savunma sistemi S-400’lere ilişkin bütün teknik süreç tamamlandı ve imzalar atıldı. Varılan nihai anlaşmaya göre, Rus Rosteh şirketinden alınacak toplamda iki sistemin ilki, 2020 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’ye teslim edilecek. Ankara’da atılan imzaların ardından bir açıklama yayınlayan Savunma Sanayii Müsteşarlığı, füzelerin kontrolünün tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri’nde olacağını belirtti. Müsteşarlık, “Füzelerin kontrolü tamamen TSK’da olacak. Sistemin kullanımı, yönetimi milli imkanlarla yapılacak. İlk teslimat 2020’nin ilk çeyreğinde yapılacak” dedi.

YÜKSEK İRTİFA SAVUNMASI

Toplamda ‘2 sistem, 4 batarya’ S-400’ler, Türkiye’ye 2,5 milyar dolara mal olacak. Ödemenin yüzde 45’ini ruble üzerinden avans olarak Moskova’ya ödeyen Ankara, geri kalan miktar için Rus tarafından kredi kullandı. Her türlü hava aracına karşı etkili koruma sağlayan Rus yapımı S-400 sistemi, hedef takibi sırasında 30 kilometre irtifaya çıkıp 400 kilometre boyunca ilerleyebiliyor. Sistemin füze ve radarlarıyla teslimi halinde Türkiye, S-400’e sahip ilk NATO ülkesi olacak.