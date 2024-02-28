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Saadet Grubu'nda kürsü krizi

Saadet Partisi (SP) ile Gelecek Partisi'nin oluşturduğu ve CHP'nin dışarıdan sağladığı destekle ayakta kalmayı başaran SP Grubu’nun akıbeti belirsizleşti.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:51 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

2 saatten uzun süren grup toplantılarında 1 saati geçen konuşmalar yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan kaynaklanan rahatsızlık, SP içinde sıkça konuşulur oldu. Öte yandan 10 milletvekili olan Gelecek Partisi'nin, 15 milletvekili olan DEVA Partisi ile ortak grup oluşturma seçeneğini de masada tuttuğu ve iki parti arasındaki görüşme trafiğinin sürdüğü bildirildi.

DEVA PARTİSİ DE GRUP PEŞİNDE

Meclis kulislerindeki bir diğer senaryo ise DEVA Partisi ile DP'nin İYİ Parti'den istifa eden bazı vekillerle yeni bir grup oluşturacağı yönünde. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, SP Grubu içindeki yarılmanın kopuşa dönüşmeden yatışacağı fakat sancılı sürecin devam edeceği aktarıldı. Bu iddianın sahiplerine göre, Gelecek Partisi'nin yerel seçimlerde SP'ye destek vermemesi iki parti arasındaki gerilimin su yüzüne vuran bir diğer noktası.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok nerede ve kimlerle demlendiği belli değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok nerede ve kimlerle demlendiği belli değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, "Muhalefet lideri endişe etmesin, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakın. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz." dedi. Erdoğan, "Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. Peki, CHP'nin kurduğu ittifaklarda böyle bir açıklık var mı? Hatırlarsanız eski CHP genel başkanının kurdukları masa dışındaki bir parti genel başkanıyla yaptığı bakanlık ve bürokrasi pazarlığı seçimden sonra ortaya çıkmıştı. Şimdiki CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok. Bu parti adına kimi isimlerin nerede ve kimlerle demlendiği belli değil." ifadelerini kullandı.


#Siyaset
#CHP
#Saadet Partisi
#Gelecek Partisi
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