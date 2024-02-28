Saadet Grubu'nda kürsü krizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, "Muhalefet lideri endişe etmesin, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakın. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz." dedi. Erdoğan, "Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. Peki, CHP'nin kurduğu ittifaklarda böyle bir açıklık var mı? Hatırlarsanız eski CHP genel başkanının kurdukları masa dışındaki bir parti genel başkanıyla yaptığı bakanlık ve bürokrasi pazarlığı seçimden sonra ortaya çıkmıştı. Şimdiki CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok. Bu parti adına kimi isimlerin nerede ve kimlerle demlendiği belli değil." ifadelerini kullandı.