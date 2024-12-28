Saadet ikinci kez grup kurdu

Saadet Partisi ile Gelecek Partisi’nin ortak Meclis Grubu, DEVA Partisi’nden gelen katılımlarla yeniden kuruldu. DEVA Partisi’nden istifa eden Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya SP’ye geçti. Böylece SP Grubu ikinci kez Meclis grubu kurdu. Saadet Partisi TBMM Grubu, Ankara Milletvekili Nedim Yamalı’nın istifasının ardından düşmüştü. Öte yandan 7 Ocak’ta, Saadet, Gelecek ve DEVA partili milletvekillerinin Meclis’te ‘Demokrasi Birliği’ ya da ‘Demokrasi için Güç Birliği’ adı altında alternatif bir partinin çatısı altında toplanmasına kesin gözüyle bakılıyor.