Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Saadet ikinci kez grup kurdu

Saadet ikinci kez grup kurdu

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0028/12/2024, Cumartesi
G: 28/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Saadet Partisi ile Gelecek Partisi’nin ortak Meclis Grubu, DEVA Partisi’nden gelen katılımlarla yeniden kuruldu. DEVA Partisi’nden istifa eden Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya SP’ye geçti. Böylece SP Grubu ikinci kez Meclis grubu kurdu. Saadet Partisi TBMM Grubu, Ankara Milletvekili Nedim Yamalı’nın istifasının ardından düşmüştü. Öte yandan 7 Ocak’ta, Saadet, Gelecek ve DEVA partili milletvekillerinin Meclis’te ‘Demokrasi Birliği’ ya da ‘Demokrasi için Güç Birliği’ adı altında alternatif bir partinin çatısı altında toplanmasına kesin gözüyle bakılıyor.


#politika
#Saadet Partisi
#grup

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 yılı dini günler takvimi: Üç aylar, ramazan ayı, kandil geceleri ne zaman, hangi gün?