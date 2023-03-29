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Sabahattin Önkibar'ın Halk TV iddiası gündem oldu: Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'nun arkasında FETÖ'cü Akın İpek var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının FETÖ mensuplarınca sevinçle karşılanması, CHP yandaşı Halk TV ile ilgili ortaya atılan bir iddiayı tekrar gündeme getirdi. Muhalif kimliği ile tanınan gazeteci Sabahattin Önkibar, Halk TV’yi FETÖ finansörü Akın İpek'in desteklediğini iddia etmişti. Önkibar'ın "Deniz Baykal komşum. Onun çok yakın çevresinden bunu duymuştum, öğrenmiştim. Yine bana bazı bilgiler geldi. Dendi ki; bu Cafer Mahiroğlu'nun arkasında FETÖ yani Akın İpek onun parası var." açıklamasında bulunduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

12:39 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gazeteci Sabahattin Önkibar, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun arkasında firari FETÖ'cü Akın İpek'in olduğunu söyledi.

Gazeteci Sabahattin Önkibar, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun arkasında firari FETÖ'cü Akın İpek'in olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından terör örgütü PKK elebaşlarından ve firari FETÖ'cülerden peş peşe tebrik mesajları geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının terör örgütü mensuplarınca sevinçle karşılanması, CHP yandaşı Halk TV ile ilgili ortaya atılan bir iddiayı tekrar gündeme getirdi.

Muhalif kimliği ile tanınan gazeteci Sabahattin Önkibar, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Önkibar, Halk TV’yi FETÖ finansörü Akın İpek'in desteklediğini iddia etmişti.

"Halk TV'nin sahibinin arkasında FETÖ var"

Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu'na satıldığını Türkiye'ye duyuran ismin kendisi olduğunu söyleyen Önkibar, şöyle konuşmuştu:

"Deniz Baykal komşum. Onun çok yakın çevresinden bunu duymuştum, öğrenmiştim. Yine bana bazı bilgiler geldi. Dendi ki; bu Cafer Mahiroğlu'nun arkasında FETÖ yani Akın İpek onun parası var. "

"Şahsıma karşı saldırıya geçti"

Önkibar, bu iddiasını duyurmasının ardından Mahiroğlu'nun kendisini aradığını söyleyerek
"Ergen tavırlar ile, ergen üslup ile şahsıma karşı saldırıya geçti. "
demişti.
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu
FETÖ firarisi Akın İpek


#Sabahattin Önkibar
#Akın İpek
#Cafer Mahiroğlu
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