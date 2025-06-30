Sağanak nedeniyle caddeler göle döndü: Ağaç otomobilin üzerine devrildi

Kağızman ilçe merkezinde saat 15.30 sıralarında dolu yağışı başladı. Kısa sürede etkili olan dolu sebebiyle ilçe merkezi beyaza büründü. Dolu sonrası yağan sağanakta ise cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışlar nedeniyle ilçede meyve bahçeleri de zarar gördü.