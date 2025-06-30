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Sağanak nedeniyle caddeler göle döndü: Ağaç otomobilin üzerine devrildi

Sağanak nedeniyle caddeler göle döndü: Ağaç otomobilin üzerine devrildi

17:0230/06/2025, Pazartesi
DHA
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Kağızman'da dolu ve sağanak nedeniyle caddeler göle döndü
Kağızman'da dolu ve sağanak nedeniyle caddeler göle döndü

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle caddeler göle döndü. Meyve bahçelerinin zarar gördüğü sağanak sonrası etkili olan fırtınada bir kayısı ağacı otomobilin üzerine devrildi.

Kağızman ilçe merkezinde saat 15.30 sıralarında dolu yağışı başladı. Kısa sürede etkili olan dolu sebebiyle ilçe merkezi beyaza büründü. Dolu sonrası yağan sağanakta ise cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışlar nedeniyle ilçede meyve bahçeleri de zarar gördü.



Öte yandan, Şahindere Mahallesi'nde fırtınada devrilen ağaç, bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar oluştu.




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