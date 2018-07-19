Sağlam parmağa platin

İddiaya göre, 27 yaşındaki memur Büşra Nergiz, sol ayak parmaklarının birindeki nasır nedeniyle Yalova Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’ne müracaat etti. Opr. Dr. Ö.A. tarafından muayene edilen Nergiz'in sol baş parmağının yanındaki parmağında kırık tespit edildi.

AYAĞI BİLMİYORDU

13 Temmuz'da Ö.A. tarafından ameliyat edilen Nergiz'in kırık parmağının yerine, sağlam sol ayak baş parmağı ameliyat edilerek 5 platin takıldı. Nergiz, başından geçenleri şöyle anlattı: "Gerçeği hastaneden taburcu olduğum gün öğrendim. Durumu aileme bildirip doktorla konuştuk. Doktor Ö.A, hangi ayağıma işlem yaptığını dahi bilmiyordu 'Acaba sağ ayağına değil de sol ayağına mı işlem yaptım' dedi. Bundan bile emin değildi. 'Burada yamukluk gördüm. İstersen gel pazartesi bir daha işlem yapalım’ dedi.”

6 AY SONRA GEL

Kendisine, “3 gün sonra tekrar narkoz almam doğru mu? O zaman ikisini aynı anda yapsaydınız” dediğini aktaran Nergiz, “O da 'Pazartesi gel istersen yapalım, istersen 6 ay sonra gel bir daha yapalım işlemini' diye yanıt verdi. Umursamaz bir tavırla çıktı gitti. Ayağımın üstüne basamıyorum. Ayağıma 5 platin takılmış haberimiz yok" şeklinde konuştu.

Nergiz, doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dr. Ö.A. hakkında hastane yönetimince idari soruşturma başlatıldığı, İl Sağlık Müdürlüğü’nün de konunun takipçisi olduğu öğrenildi.