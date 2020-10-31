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Gündem Sağlık Bakanı Koca Depremde zarar görmüş yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın
POLİTİKA

Sağlık Bakanı Koca: Depremde zarar görmüş yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."

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6,6’lık deprem ve tsunami

İzmir'de enkaza dönen binalar havadan görüntülendi
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İzmir'de enkaza dönen binalar havadan görüntülendi
İzmir'deki deprem sonrası yıkılan binaların enkazları sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi. Dün saat 14.50 sıralarında İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6'lık deprem Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 17 binanın yıkılmasına sebep oldu. Depremde şu ana kadar 24 vatandaş hayatını kaybederken 700'ün üzerinde vatandaş yaralandı. Enkaza dönen 17 binandan 8'in arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken 9 binada çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir'de enkaz altındaki Buse Hasyılmaz kurtarıldı
OYNAT 00:57
İzmir'de enkaz altındaki Buse Hasyılmaz kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 4 bina tamamen çökerken toplam 17 binada enkaz oluştu. Yıkılan binalar arasında bulunan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nda Buse Hasdemir de enkaz altında kalanlar arasındaydı. Buse Hasdemir'den kısa süre önce güzel haber geldi. Buse, 9,5 saatin ardından enkaz yığınından sağ olarak kurtarıldı. Hasdemir, özel bir hastaneye sevk edildi.

Enkaz altında kalan Günay dokuz saat sonra kurtarıldı
OYNAT 00:42
Enkaz altında kalan Günay dokuz saat sonra kurtarıldı
İzmir'de depremden 9,5 saat sonra sevindirici bir haber geldi. Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle enkaza dönen Doğanlar Apartmanı'ndan bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. 14 yaşında olduğu öğrenilen Günay Özışık ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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