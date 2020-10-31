Sağlık Bakanı Koca: Depremde zarar görmüş yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."
YAKINLARINIZ İÇİN ALO 184’Ü ARAYIN Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin. pic.twitter.com/Vyfy1PEURa