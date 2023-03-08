Sağlık Bakanı Koca: Salgın söz konusu değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki günkü kabine toplantısından sonra soruları cevapladı. Depremin vurduğu Hatay’da yaşanan su sıkıntısına ilişkin “Suyun bakiye klor ve mikrobiyolojik analizleri sık yapılıyor. Bir sorun şu an yok” diyen Bakan Koca, “Ancak Hatay’da şebeke suyunun bu dönemde içme suyu olarak kullanılmamasını telkin ediyoruz, temizlik amaçlı kullanılabilir” şeklinde konuştu. Salgın hastalık iddialarına da değinen Koca şunları söyledi: “Şu an herhangi bir salgın ve kümelenme durumu söz konusu değil. Binlerce insan içinde yer yer onlu, yirmili ishal vakaları görülmesi salgın anlamına gelmez. Sendromik sürevayns sistemimiz aktif olarak devrede, yakın takip ediyoruz.”

Olası depremlerde risk taşıyabilecek hastanelerin durumuna da dikkat çeken Koca, bu dönemde bazı hastanelerin taşınmasına yönelik çalışma yapıldığını hatırlattı. Koca, “Cerrahpaşa, Çapa, İstanbul ve Ankara’daki diğer kamu hastanelerimizle ilgili ne yapacağımızı bir iki gün içerisinde açıklamış olacağız. Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var. Bu konuda adımlar attıkça, yapı analiz sonuçları çıktıkça kamuoyuyla paylaşacağız. 1-2 gün içinde üniversite ve kamu hastanelerinin durumu ve atılacak adımlarla ilgili açıklama yapacağız” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı’na alınacak ikinci 42 bin 500 kadronun iptal edilip edilmediği de sorulan Koca şu cevabı verdi: “Kesinlikle iptal söz konusu değil. Ancak yeni durumu dikkate alarak planlamada değişiklikler yapıyoruz. En kısa sürede ilan edeceğiz.”