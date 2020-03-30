Sağlık Bakanı Koca'dan iddialara cevap: Verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır

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Ticari taksilerin trafiğe çıkışına sınırlama: Gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere yeni bir genelge gönderdi. Bu gece saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek.