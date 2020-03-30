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POLİTİKA

Sağlık Bakanı Koca'dan iddialara cevap: Verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı ve vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Koca yaptığı açıklamada ''Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir.'' dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada sosyal medyada yer alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

İddialar tamamen asılsızdır

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadesini kullandı.

Veriler, anlık ve gerçektir

Fahrettin Koca
  • Açıklanan sayısal verilerin kanıta dayalı olduğunu vurgulayan Koca, "Doğrudan Kovid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

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