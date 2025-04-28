Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'afete hazırlık' paylaşımı

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası İstanbul depremi için 16 il sağlık teşkilatının katılımıyla İstanbul'da geniş kapsamlı tatbikat gerçekleştirildiğini hatırlattı.

"Her türlü afette sağlık hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz" ifadesini kullanan Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da tamamı izolatörlü olan ve tamamında helikopter pisti bulunan referans hastaneler belirledik. İstanbul'daki bütün hastaneleri ve bölgeleri, Anadolu'daki hastaneler ve bölgelerle eşleştirdik. Olası bir depremde farklı illerimizden İstanbul'a gelecek sağlık personeline görev yapacağı hastaneleri tanıttık. Lojistik hastanelerimizi belirleyerek otoparklarında 72 saat yetebilecek tıbbi malzeme stokluyoruz. Türkiye'nin farklı illerinden İstanbul'a gelen, İstanbul teşkilatımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikatta görev alan tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."