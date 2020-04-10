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DİYARBAKIR DÜNYA

Sağlık çalışanı komşularının rahatsız olmaması için sitede gürültü çıkarmak yasaklandı

Sağlık çalışanı komşularının rahatsız olmaması için sitede gürültü çıkarmak yasaklandı

Diyarbakır'da 142 daireli sitede kalan sağlık çalışanlarının rahatsız edilmemesi için gürültü çıkarmak, yüksek sesle televizyon izlemek yasaklandı. Site yöneticisi, sitede oturanların, sağlık çalışanları için yemek yapma kararı da aldıklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır'daki bir sitede sağlık çalışanları için gürültü çıkarmak yasaklandı.
Diyarbakır'daki bir sitede sağlık çalışanları için gürültü çıkarmak yasaklandı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki 142 daireli 'Uğur la vista park evleri' site sakinleri, 23 sağlık çalışanı komşusunun rahat etmeleri için yaşadığı sitelerinde yeni bir uygulama başlattı.

  • Koronavirüsle mücadelede özverili çalışma yaparak, gece geç saatlerinde evlerine dönen sağlık çalışanı komşularının rahat olmalarını sağlamak amacıyla sitede yüksek sesle konuşmaya, televizyon ve radyo sesini yükseltmeye ve çocukların site parkında oyun oynamalarına yasaklama getirildi.

DHA
Sitenin bir çok yerine asılan yazı, sağlık çalışanlarını mutlu etti.

'ÖNÜNÜZDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ'

Site sakinleri, sağlık çalışanlarıyla komşu olmaktan duydukları memnuniyetini asansör girişine, 'Sitemizde oturan sayın sağlık çalışanları, sizinle aynı sitede oturmaktan gurur duyarız. Bizim için yaptıklarınızı asla unutmayacağız. Önünüzde saygıyla eğiliyoruz" yazdıkları mesajla ifade etti.

SAĞLIK ÇALIŞANI İÇİN KOMŞUSU YEMEK YAPACAK

Site yöneticisi Abdulbaki Yeyan, sitede oturanların, sağlık çalışanları için yemek yapma kararı da aldıklarını ifade ederek, "Sitemizde çok sayıda doktor, hemşire ve sağlık personeli yaşıyor. Eve geç geldiklerinin de farkındaydık. Genellikle güvenlik elemanlarımız doktorlarımızın çok geç saatlerde geldiğini bize bildirmiştiler. Biz de buna karşılık bir jest olsun diye önce doktorların alt ve üst katlarında oturan bina sakinleriyle görüştük. Özellikle gürültü yapmamaları gerektiğine karar verdik. Çocukların yüksek sesle televizyon izlememelerine ve çocuk oyun parkını kapattık. Çünkü nöbetten gelen arkadaşların gündüz dinlenmeleri gerekiyordu. Onlara jest olsun diye onlara yemek bile yapmaya karar verdik. Bu şekilde bazı uygulamalarımız oldu" dedi.

'BU STRESLİ GÜNLERDE İNSANLARIN BİZİ DÜŞÜNMESİ ÇOK ÖNEMLİ'

Sitede oturan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim dalı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Fatih Akkoç, site sakinlerinin yaptığı bu uygulamayla sağlık çalışanı olarak duygulandıklarını ifade ederek, "2 gün önce ben asansör girişinde bizler için yazılanı gördüm. Yöneticimiz, sağ olsun, sağlık çalışanlarıyla ilgili övgü dolu, minnet dolu sözler söylemiş. Çok memnun oldum. Bu stresli günlerde insanların bizi düşünmesi bir nebze de olsa bizim için iyi. Site sakinlerine teşekkürlerimizi iletiyorum" diye konuştu.

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