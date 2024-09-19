Sağlık ve güvenlik sektörleri kullanıyor

Dünyada farklı alanlarda kullanılan çağrı cihazları Türkiye’de de çok farklı alanlarda kullanılıyor. İlk kullanıcıları hastane personelleri olan çağrı cihazlarını piyasaya ilk süren ise 1956 yılında Motorola markası oldu. Telefonların meşgul olma ve kapsama alnı dışında kalma sorunlarını aşmak için kullanılan çağrı cihazları özellikle sağlık sektöründe kullanılıyor. Acil durumlarda doktorlar ve hemşireler tarafından kullanılan çağrı cihazları polis, itfaiye ve acil yardım ekipleri için hızlı iletişim sağladığı için tercih ediliyor. Kamu güvenliğinde ve iş insanları için de kritik mesajların hızlı iletilmesi nedeniyle kullanılabiliyor. Çağrı cihazlarının fiyat ortalaması ise 15 bin lira.

İsrail’in saldırıyı nasıl gerçekleştirdiği ile ilgili kesin bir bilgi olmasa da siber güvenlik uzmanları hibrid bir saldırı olduğuna dikkat çekiyor. Hem fiziksel hem elektronik hem de siber yollarla bir saldırı yapıldığının çok güçlü bir senaryo olduğunu söyleyen Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu, “Bir patlayıcı entegre edilmesi gerekiyor ki bu kadar etkisi olan bir eylem gerçekleşsin bir pil patlaması değil bu” dedi. Çahmutoğlu şöyle devam etti: “Elektronik cihazlara bir sinyal göndererek bu gibi saldırılar olabilir. Bu gibi saldırılardan korunmak için insanların ve devletlerin dikkatli olması gerek. Burada gördük ki internet olmasa bile bu tarz cihazlara çok basit müdahale edilebiliyor ve insanların hayatını etkileyebiliyor. Burada yerli ve milli cihazın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye'de kullanılan bunun gibi cihazların yerli milli imkanlarla üretilmesi söz konusu olabilir.