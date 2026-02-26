Yeni Şafak
Sahara Geçidi'nde çığ felaketi: İş makineleri kar altında kaldı

12:5026/02/2026, Perşembe
DHA
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Artvin kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi’nde çığ düştü. Bölgedeki karla mücadele ekiplerinin iş makineleri kar altında kaldı.

Artvin'de etkili olan kar yağışının ardından 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi’nde kar temizliği yapılan iş makinelerinin üzerine çığ düştü.

Bölgeye, arama kurtarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kar kütlelerinin altında kimsenin olmadığı bildirildi.

İş makinelerinin çıkarılması için bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun tipi sebebiyle çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü bildirildi.



#Artvin
#çığ
#Sahara Geçidi
