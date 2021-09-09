Sahile toplananlar bu kez umduğunu bulamadı: En son 6 sene önce yaşamıştık

Amasra ilçesi Avara Göçgündemirci sahilinde deniz suyunun hızlı soğuması nedeniyle şoka giren istavritler iki gündür kıyıya vurdu. Balıkların kumsala vurduğunu duyan yüzlerce vatandaşlar ellerinde çuvallarla, kovalarla, el fenerleriyle sahile koştu. 500 metrelik sahil şeridi boyunca dizilenler ellerindeki fenerler yardımıyla kumsala vuran balıkları topladı.

FOTOĞRAF 17 Deniz suyunun aniden soğuması sebebiyle Avara Göçkündemirci sahilinde tonlarca istavrit kıyıya vurdu. Yaklaşık 500 metre uzunluktaki sahil şeridi boyunca kumsa yüzeyini tonlarca balık kaplarken 7'den 70'e yüzlerce vatandaş ellerinde kova, çuval ve poşetlerle balık toplamak için sahile akın etti. Kadını erkeği çok sayıda vatandaşın ellerinde fenerlerle kıyıda biriken balıkları topladığı anlar ilginç görüntü oluşturdu. Vatandaşlardan Ramazan Şen, poyraz esmesi nedeniyle deniz suyunun soğuduğunu ve 2 akşamdır ciddi bir balık akını olduğunu söyledi. Şen, Ben de bu akşam yaklaşık 40 kilo balık topladım. Kendim denizciyim ama şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Büyüklerimiz 20 yıl önce böyle bir şey olduğunu söylüyor ama bu kadar da değilmiş. Bu akşam yüzlerce kişi balığa doydu. dedi. Köy sakinlerinden Nevzat Yelkenci de denizin ani soğuması nedeniyle tonlarca istavritin sahile vurduğunu ve birçok kişi gibi kendisinin de kovalarla sahile geldiğini belirterek, Burada 100 kilo toplayan var. Daha önce de bu olayı yaşamıştık ama böylesi olmamıştı. ifadesini kullandı. Karadeniz'de tonlarca balık kıyıya vurdu: Kovasını alan sahile koştu Deniz suyunun soğuması ile birlikte Bartın'ın Amasra ilçesinde tonlarca balık kıyıya vurdu. Eline kova, poşet ve çuvalları alan yüzlerce kişi sahile akın ederek balıkları topladı. BiP'te paylaş

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2 gündür yaklaşık 2 tona yakın balığın toplandığı sahile bu akşam da vatandaşlar akın etti. Ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle, vatandaşlar bu kez umduklarını bulamadı. Kumsalda fenerleriyle bekleyenler elleri boş dönmek zorunda kaldı. Umutla beklemeye devam edenlerin görüntüsü ise ilginç anlar oluşturdu.

'HABERLERDE DUYDUK, 60 KİLOLUK KOVALARLA GELDİK'

Amasra’dan balık tutmak için geldiğini söyleyen Yaşar Ünal, şöyle konuştu:

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"Dün akşam Göçgündemirci sahilinde balığın karaya vurduğunu duyduk. İnsanlar kovaları dolduklarını söylediler. Biz de bu akşam geldik. Ama görünürde balık yok gibi bekleyeceğiz, artık bu gece yanımızda getirdiğimiz 2 kovayı doldurmayı düşünüyoruz. 60 kiloluk kovalarla geldik. Dün akşam tonlarca balık tutulmuş, haberlerde gördük. Bakalım biz tutabileceğiz mi?"

DHA

'BEN BALIKÇIYIM, BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK'

Köyde balıkçılık yapan İrfan Kalafat, "Çok şiddetli poyraz 3 gündür devam ediyor. Deniz çok soğudu, balık şoka girerek, karaya vuruyor. Bu gece ilerleyen saatlerde balık bekliyoruz. Ufak tefek tuttuk ama az. Dün akşam biz zaten 200 kilo balık tuttuk. Yani 3 günde 2 tonun üzerinde balık tutulmuştur. Ama bu balık artık kesilir, çok az lodos eserse balık zaten kaçar, bundan 6 sene önce yaşamıştık. Ama bu kadar değildi. O zamanlarda da 1 gün sürmüştü. Bu kadar hiç görmedik" diye konuştu.



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FOTOĞRAF 11 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat bürosu Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri, İBB Zabıta Daire Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personelleri ile beraber yapılan ortak denetimlerde 1 Eylül 2021 ile 6 Eylül 2021 tarihleri arasında, yaklaşık 7 ton ağırlığında küçük boyda istavrite boy yasaklarına aykırı avlanıldığından dolayı 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konuldu. Toplam 5 kez idari para cezası uygulandı. El konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirdi. Balıklar, sosyal yardım kurumuna bağışlandı. Balıkta av sezonunun açılmasıyla boy denetimleri başladı: 7 ton istavrite el konuldu 1 Eylül itibariyle Su Ürünleri Av Sezonun açılmasıyla Beylikdüzü ilçesinde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 6 Eylül tarihine kadar yapılan ortak denetimlerde boy yasağına aykırı avlanılan yaklaşık 7 ton civarında 414 kutu küçük boyda istavrite el konuldu. Balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Karadeniz'de balıkçılar bu yıl sezona istavrit bereketi ile başladı. İstavriti, mezgit ve barbun takip ederken, az miktarda olsa da palamut ve hamsi avlanıyor. İlk gün tezgahlarda kilosu 30 liradan satılan istavritin fiyatı 15 liraya kadar düştü. Ordu'da 16 yıldır balıkçılık yapan Ferhat Dönek, balık fiyatlarının ilk haftaya göre, uygun olduğunu söyledi. İstavrite rağbet olduğunu belirten Dönek Şu anda bol miktarda istavrit var. Palamut gözükmedi ama ilerleyen zamanlarda onun da bollaşmasını bekliyoruz. Bir ay sonra da hamsi avı başlayacak. Vatandaşlarımız genel olarak istavrite rağbet gösteriyor. Diğerleri zaten buğulamalık somon, levrek, çupra. Onlara rağbet gösteriyorlar. Fiyatlar günlük değişiyor. İstavrit bugün 15 lira, barbun ve mezgit ise 30 lira. Levrek, çupra ve somon da 60 liraya satılıyor. Vatandaşlar bütçesine göre balık alıyor, balık bol miktarda çıkarsa fiyatlar da düşer dedi. Ömer Lütfi Aydın da balığın bollaşmasıyla fiyatların düşeceğini belirterek Şu anda balık fiyatları normal. Herhalde ileride daha da uygun olabilir. Biz daha çok palamut ve hamsi tüketiyoruz ama bütün balıklara da rağbet gösteriyoruz diye konuştu. Necdet Koyun ise Fiyatları uygun buldum. Sezon yeni açılmasına rağmen iyi. Balıklar da yavaş yavaş bollaşıyor. Herkes istediği şekilde alıp yiyebiliyor. İstavrit, barbun, mezgit daha çok tüketiyoruz dedi. Karadeniz’de ‘istavrit’ bolluğu: Fiyatı yarıya düştü Karadeniz'de balıkçılar, yeni av sezonuyla ağlarını denize bırakmaya devam ediyor. Ordu'da istavrit bereketi tezgahlara da yansıdı, ilk günlerde 30 liradan satılan istavritin fiyatı yarı yarıya düştü.

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FOTOĞRAF 6 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle Trabzon'daki balık pazarında da hareketlilik yaşanıyor. Yeni sezonda tezgahları dolduran istavritin kilosu 15 lira, somon, levrek ve çupra 50 lira, mezgit ise kilosu 20 liradan satışa sunuldu. Yeni sezondan umutlu olduklarını belirten balıkçı Mehmet Örseloğlu Vira bismillah diyerek sezonu açtık. Bu sezon, bol istavrit avladık. Bunun yanında bol miktarda çinekop, palamut da bekliyorduk ama maalesef şu anlık sadece istavrit var. Sezon açılmadan önce istavritin kilosu 60 lirayı bile bulabiliyordu. Şimdi 15 lira ile tezgahtaki yerini aldı. Havaların soğuması ile fiyatların düşmesini ve tezgahlarda çeşidin artmasını bekliyoruz dedi. Balıkçı Yakup Bektaşoğlu, 2 hafta sonra tezgahlarda fiyatların düşeceğini belirterek Tezgahlarımızı av sezonu açılınca istavrit süsledi. Şu anda fiyatı 15 lira. Sezon açılmadan 3 gün önce fiyatı 50 liraydı. Biraz zaman geçince fiyatı daha da düşecek ve tezgahta hamsi çeşitlenecek. Palamut ve hamsiden de umutluyuz. Gelen vatandaşlar da çok memnunlar. Bu sezon çok umutluyuz diye konuştu. Balık almaya gelen Fatma Aydınlı da Bu sezonun ilk balığını alıyoruz. Bugün istavrit aldım. Fiyatlar uygun. Tezgahların daha da şenlenmesini bekliyoruz dedi. Yasak bitti tezgahlar şenlendi: Kilosu 15 liradan istavrit en çok talep gören balık oldu 1 Eylül'de av yasağının bitmesiyle tezgahlar da şenlendi. Trabzon'daki balık pazarında hareketlilik yaşanırken, kilosu 15 liraya satılan istavrit en çok ilgi gören balık türü oldu.

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