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VAN

Sahipsiz pitbull ekipleri alarma geçirdi

Van Büyükşehir Belediyesi, sokağa terk edilen pitbull cinsi köpeği yakalayarak hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde koruma altına aldı.

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Haber Merkezi İHA
Sahipsiz pitbull ekipleri alarma geçirdi
Sakinleşen köpek, ambulansla hayvan rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Van’ın Edremit ilçesine bağlı Yeni TOKİ bölgesinde sahipsiz pitbull cinsi köpeği paniği yaşandı. Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü başıboş dolaşan pitbull cinsi köpeğin tehlikeli olacağını düşünerek Van Büyükşehir Belediyesine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bağlı ekipler, hayvan ambulansıyla olay yerine gitti. Olay yerinde yapılan arama çalışmaları sonrası kısa sürede sahipsiz köpeğe ulaşan ekipler, zorlu bir uğraşın ardından iğne kullanarak köpeği sakinleştirdi. Sakinleşen köpek, ambulansla hayvan rehabilitasyon merkezine götürüldü.

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“Bu köpeği ilk kez burada gördüm”

Okul çevresi ve TOKİ konutlarının bulunduğu alanda ilk kez böyle bir tür köpekle karşılaştığını dile getiren Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Lokman Keve, “Sabah saatlerinde okula gelirken sokakta farklı bir köpek cinsini fark ettim. Hemen Van Büyükşehir Belediyesine haber verdim. Sağ olsun onlar da gelip köpeği aldılar. Bu köpeği ilk kez burada gördüm. Sanırım son yaşanan olaylardan sonra buraya bırakıldığını düşünüyorum” dedi.

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"Toplam 26 tehlikeli ırk köpeğimiz mevcut"



Barınakta 26 tehlikeli ırkın bulunduğunu belirten Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Özge Kerem, “Bugün itibarıyla ihbar hattımıza agresif davranış gösteren bir pitbull şikayeti aldık. Ekiplerimizi hemen vakaya yönlendirdik. Ekiplerimiz müdahale etti. Pitbull köpeğini hayvan merkezimize getirdik. Şu an buraya getirilen pitbull köpeği ile beraber toplam 26 tehlikeli ırk köpeğimiz mevcut. Köpeklerimizin bakım ve tedavilerini biz yapıyoruz” diye konuştu.

Yine pitbull saldırısı: 13 yaşındaki çocuk yaralandı
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Yine pitbull saldırısı: 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Bir pitbull saldırısı da Sultangazi'de: Polis halı sahaya hapsetmek zorunda kaldı
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Sultangazi'de pitbull saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı.
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Yaralılar 15 yaşındaki Mehmet Can Demirci ile 17 yaşındaki Samet Eren Özger Sultangazi Haseki hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis pitbullu halı sahaya hapsetti.
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Bir süre sonra gelen belediye ekipleri köpeği uyutarak, götürdü. Polisin çalışmaları sürüyor.<br>
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Bir pitbull saldırısı da Sultangazi'de: Polis halı sahaya hapsetmek zorunda kaldı
Sultangazi'de pitbull saldırısı sonucu iki kişi yaralandı. Yaralanan 15 ve 17 yaşındaki iki çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ise belediye ekipleri gelene kadar pitbullu halı sahaya hapsetmek zorunda kaldı.


Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan Asiye'nin babası: Köpekler patronumun olduğu için hem işimden hem de evimden oldum
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Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan Asiye'nin babası: Köpekler patronumun olduğu için hem işimden hem de evimden oldum
Gaziantep'te babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı sitenin bahçesinde oynarken site yöneticisine ait pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye'nin babası konuştu.

Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, tek çocukları olduğunu ve sağlık sorunları nedeniyle bir daha çocuklarının olamayacağını söyledi.

Ateş, 'Çocuğumun hayati tehlikesi devam ediyor. Annesi perişan halde. Ben daha zor durumdayım. Asiye iyileştikten sonra nasıl bir hayatı olacak, bilmiyorum. Sağ olsunlar, devlet büyüklerimiz tek tek yakından ilgilendi. Şu anda işimden kovuldum. Isıran köpekler patronumun köpekleri olduğu için evimden de taşınacağım.' dedi.


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