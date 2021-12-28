Sahipsiz pitbull ekipleri alarma geçirdi

Van’ın Edremit ilçesine bağlı Yeni TOKİ bölgesinde sahipsiz pitbull cinsi köpeği paniği yaşandı. Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü başıboş dolaşan pitbull cinsi köpeğin tehlikeli olacağını düşünerek Van Büyükşehir Belediyesine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bağlı ekipler, hayvan ambulansıyla olay yerine gitti. Olay yerinde yapılan arama çalışmaları sonrası kısa sürede sahipsiz köpeğe ulaşan ekipler, zorlu bir uğraşın ardından iğne kullanarak köpeği sakinleştirdi. Sakinleşen köpek, ambulansla hayvan rehabilitasyon merkezine götürüldü.

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“Bu köpeği ilk kez burada gördüm”

Okul çevresi ve TOKİ konutlarının bulunduğu alanda ilk kez böyle bir tür köpekle karşılaştığını dile getiren Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Lokman Keve, “Sabah saatlerinde okula gelirken sokakta farklı bir köpek cinsini fark ettim. Hemen Van Büyükşehir Belediyesine haber verdim. Sağ olsun onlar da gelip köpeği aldılar. Bu köpeği ilk kez burada gördüm. Sanırım son yaşanan olaylardan sonra buraya bırakıldığını düşünüyorum” dedi.

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"Toplam 26 tehlikeli ırk köpeğimiz mevcut"



Barınakta 26 tehlikeli ırkın bulunduğunu belirten Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Özge Kerem, “Bugün itibarıyla ihbar hattımıza agresif davranış gösteren bir pitbull şikayeti aldık. Ekiplerimizi hemen vakaya yönlendirdik. Ekiplerimiz müdahale etti. Pitbull köpeğini hayvan merkezimize getirdik. Şu an buraya getirilen pitbull köpeği ile beraber toplam 26 tehlikeli ırk köpeğimiz mevcut. Köpeklerimizin bakım ve tedavilerini biz yapıyoruz” diye konuştu.

GÜNDEM Yine pitbull saldırısı: 13 yaşındaki çocuk yaralandı

FOTOĞRAF 5 Sultangazi'de pitbull saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar 15 yaşındaki Mehmet Can Demirci ile 17 yaşındaki Samet Eren Özger Sultangazi Haseki hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis pitbullu halı sahaya hapsetti. Bir süre sonra gelen belediye ekipleri köpeği uyutarak, götürdü. Polisin çalışmaları sürüyor.<br> Bir pitbull saldırısı da Sultangazi'de: Polis halı sahaya hapsetmek zorunda kaldı Sultangazi'de pitbull saldırısı sonucu iki kişi yaralandı. Yaralanan 15 ve 17 yaşındaki iki çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ise belediye ekipleri gelene kadar pitbullu halı sahaya hapsetmek zorunda kaldı.



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