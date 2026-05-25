Sahte MHRS linki genç kadını dolandırıcıların tuzağına düşürdü

"Hastane randevusu almak için internette arama yaparken arama motoruna MHRS yazdım ve reklam olarak en üstte çıkan siteye tıkladım. Site uzantısını kontrol etmeden e-Devlet bilgilerimle giriş yaptım. Daha sonra karşıma, katılmadığım bir randevu nedeniyle 227 TL ceza borcum olduğu yönünde bir ekran çıktı. Borcu ödemeye çalıştığım sırada işlem başarısız oldu ve bana hatalı şifre uyarısı verildi. Ancak sonradan bunun dolandırıcıların kullandığı bir yöntem olduğunu öğrendim. Bana hata mesajı gösterilirken arka planda kartımdan iki kez dolar cinsinden çekim yapılmış. Durumu fark eder etmez bankamı arayarak kartımı bloke ettirdim. Ertesi gün de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum"