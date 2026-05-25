Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sahte MHRS linki genç kadını dolandırıcıların tuzağına düşürdü

Sahte MHRS linki genç kadını dolandırıcıların tuzağına düşürdü

12:4925/05/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Randevu mesajı sandı: Dolandırıcıların hedefi oldu
Randevu mesajı sandı: Dolandırıcıların hedefi oldu

Denizli’de yaşayan 27 yaşındaki Zeliha İrem Karaman, internet üzerinden hastane randevusu almak isterken arama motorunda karşısına çıkan sponsorlu sahte MHRS sitesinin kurbanı oldu. Geçmiş dönem randevusuna gitmediği gerekçesiyle ’227 TL ceza’ borcu olduğu yalanına inandırılan genç kadının, sahte onay kodlarıyla hesabından iki kez 227 dolar karşılığı toplam 20 bin 843 TL çekildi.

Denizli’de yaşayan 27 yaşındaki Zeliha İrem Karaman, internet üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) aracılığıyla hastane randevusu almak isterken başına gelmeyen kalmadı. Cep telefonu tarayıcısından
"MHRS randevu al"
şeklinde arama yapan Zeliha İrem Karaman, arama motorunda en üst sırada yer alan sponsorlu bir bağlantıya tıkladı. Görsel olarak gerçeğinin birebir kopyası olan sahte e-Devlet ve MHRS arayüzüyle karşılaşan genç kadın, sisteme bilgilerini girerek giriş yaptı.
"Randevuya gitmediniz" diyerek ekrana kilitlediler
Sisteme giriş yaptığı an karşısına
"Geçmiş dönemde randevuya gitmediğiniz için 227 TL ceza borcunuz bulunmaktadır"
uyarısı çıkan Zeliha İrem Karaman, bu ücret ödenmeden ekranın kapanmaması üzerine paniğe kapıldı. Borcu ödemek amacıyla kredi kartı bilgilerini sahte siteye giren talihsiz kadın, cep telefonuna gelen ilk doğrulama kodunu ekrana yazdı. Ekranda
"Hatalı kod girdiniz"
uyarısı alan Zeliha İrem Karaman, sisteme güvenerek telefonuna gelen ikinci onay kodunu da sayfaya yazdı. Yine aynı uyarı ile karşılaşınca durumdan şüphelenen genç kadın, hemen banka hesap hareketlerini kontrol etti. Yaptığı incelemede, hesabından TL bazında değil, 227 doların karşılığı olan 10’ar bin TL’lik iki ayrı transferle toplamda 20 bin 843 TL çekildiğini fark etti.
"Bankamı arayarak kartımı bloke ettirdim"
İlk çıkan siteye tıkladığını ifade eden Zeliha İrem Karaman,
"Hastane randevusu almak için internette arama yaparken arama motoruna MHRS yazdım ve reklam olarak en üstte çıkan siteye tıkladım. Site uzantısını kontrol etmeden e-Devlet bilgilerimle giriş yaptım. Daha sonra karşıma, katılmadığım bir randevu nedeniyle 227 TL ceza borcum olduğu yönünde bir ekran çıktı. Borcu ödemeye çalıştığım sırada işlem başarısız oldu ve bana hatalı şifre uyarısı verildi. Ancak sonradan bunun dolandırıcıların kullandığı bir yöntem olduğunu öğrendim. Bana hata mesajı gösterilirken arka planda kartımdan iki kez dolar cinsinden çekim yapılmış. Durumu fark eder etmez bankamı arayarak kartımı bloke ettirdim. Ertesi gün de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum"
dedi.
"Benzer yöntemlerle mağdur edilen birçok insan olduğunu gördüm"
Başından geçen durumu sosyal medyada paylaştıktan sonra benzer şekilde dolandırılan bir çok mağdurun olduğunu öğrendiğini ifade eden Zeliha İrem Karaman,
"Bu olayı paylaştıktan sonra sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi bana ulaştı. Benzer yöntemlerle mağdur edilen birçok insan olduğunu gördüm. Örnek vermek gerekirse İstanbulkart yüklemesi yapmaya çalışırken aynı tuzağa düşen bir kişinin paylaşımlarına rastladım. Herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. İnternette işlem yaparken mutlaka site adreslerini ve uzantılarını kontrol edin. Dolandırıcılar reklam vererek sahte sitelerini arama sonuçlarında en üst sıralara taşıyabiliyorlar. Ben de ne yazık ki bunu yaşayarak öğrenmiş oldum"
diye konuştu.

Öte yandan, Zeliha İrem Karaman, banka kartı üzerinden yapılan işlem sonrası dolandırıldığı anladığı an banka ile iletişime geçerek kartını iptal ettirerek, işlemin iptali için başvuruda bulundu. Para transfer işleminin provizyonda olması sebebiyle banka genç kadına para transferi gerçekleşmeden işlemin iptali için bir başvuru yapılamayacağını belirtti. Para transferinin gerçekleşmesinin ardından Zeliha İrem Karaman’ın işlemin iptali başvurusu bu kez ise ret edildi.




#Denizli
#MHRS
#randevu
#sahte randevu linki
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram namazı saat kaçta? il il bayram namazı vakitleri açıklandı! 27 Mayıs Çarşamba namaz vakitleri tablosu