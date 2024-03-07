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Sahte polis ekipmanları ve tabancalar ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Ordu'da otomobilde yapılan aramada 6 adet ruhsatsız, 1 adet ruhsatlı tabanca ve polis ekipmanları ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, risk analiz çalışmaları sonucu uygulama noktasında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

16:50 - 7/03/2024 Perşembe
IHA
Sahte polis ekipmanları ve tabancalar ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı
Sahte polis ekipmanları ve tabancalar ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Ordu'da otomobilde yapılan aramada 6 adet ruhsatsız, 1 adet ruhsatlı tabanca ve polis ekipmanları ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, risk analiz çalışmaları sonucu uygulama noktasında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 1 adet sürgü kapağı, 13 adet şarjör, 116 adet mermi, 1 adet sivil polis yeleği, 1 adet polis şapkası, 1 adet telsiz, 1 adet çakar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak E.K.Y. (42) ve E.M. (50) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte ilanla dolandırıcılık yapanlara operasyon: 7 kişi gözaltına alındı
Sahte ilanla dolandırıcılık yapanlara operasyon: 7 kişi gözaltına alındı

Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden arsa satışı yapmak isteyenlere ait ilanları kopyalayıp iletişime geçtikleri farklı illerdeki 65 kişiyi kapora yoluyla 3 milyon 200 bin lira dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun, Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan çok sayıda cep telefonu ve SIM kart, ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




#Ordu
#Tutuklama
#Operasyon
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