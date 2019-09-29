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SAKARYA

Sakarya'da 143 asker hastanelik oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Taşkısığı Kışlası'nda 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Askerlerden 63'ünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği, 73’ünün ise müşahede altında tutulduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Taşkısığı Kışlası'nda akşam yemeği sonrasında rahatsızlanan askerler, ambulanslarla kışlaya yakın olan Yenikent Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan muayene sonrasında askerler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Yemekten alınan numuneler tahlile gönderildi. Sakarya Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada 143 askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada 63 askerin taburcu edildiği belirtilerek konu ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Valilikten açıklama


"Cumartesi günü öğlenden sonra hastanelerimize askerlerimizin bulantı, kusma, ishal ve ateş şikâyetleri iletilmeye başlamıştır. Gerekli personel takviyeleri yapılarak ilk müdahaleler yapılmış, müşahedeyi gerektirenler uygun alanda takip altına alınmış, durumu iyi olanlar tedavilerini müteakip birliklerine gönderilmiştir. Başvuranlardan alınan kan ve gaita örnekleri ile yenilen yemeklerden alınan numunelerin laboratuvar tetkikleri devam etmektedir. Durumu ağır olan askerimiz bulunmamaktadır. Saat 22.30 itibarıyla toplam başvuru 143 olup bunlardan 63’ü ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 73’ü müşahede altına alınmış 7’sinin ise yatırılması uygun görülmüştür."

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