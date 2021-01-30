Sakarya'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

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Allah kimseye böyle acı vermesin: Kızının ayakkabılarını tutarak gözyaşı döktü

Konya’da çıkan yangında annesiyle birlikte hayatını kaybeden Melek Dağ'ın babası, yanan evde kızının ayakkabılarına eline alarak gözyaşı döktü. ''Bu nasıl bir şeymiş, prensesim benim, tatlı kızım, nasıl olmuş bu'' diyen baba Yalçın Dağ, kızına ait ayakkabıları bir an olsun elinden bırakmadan yanan evi gezdi.