Gündem Sakaryada 21 düzensiz göçmen yakalandı
SAKARYA

Sakarya'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda aralarında kırmızı bültenle aranan 2 Iraklının da bulunduğu 21 düzensiz göçmen yakalandı. Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi de gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilebilmesi ve aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 717 polisten oluşan 267 ekibin katılımıyla iş yerleri, sokaklar, caddeler, meydanlar, metruk binalar, tren garları, otobüs terminalleri, balıkçı barınakları, liman, toplu taşıma ve özel araçlar kontrol edildi.

4 kişi gözaltına alındı

Denetim ve kontrollerde, aralarında kırmızı bültenle aranan 2 Iraklı ve hakkında sınır dışı kararı bulunan 1 Iraklının da bulunduğu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi de gözaltına alındı.

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