Sakarya'da 250 polisle düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı

16:3718/11/2025, Salı
DHA
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Akyazı’da operasyonlar gerçekleştirildi

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 12-18 Kasım tarihleri arasında Akyazı’da operasyonlar gerçekleştirildi. 250 polisin katıldığı geniş kapsamlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucular, silah ve Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonlara 20 Çevik Kuvvet, 12 Özel Harekat polisi, 3 narkotik köpeği ve idarecisi, 2 İHA personeli ile 50 ekip olmak üzere toplam 250 personel katıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 816 gram sentetik kannabinoid, 294 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan aseton, 107 gram ketamin, 23,04 gram esrar, 15 adet kenevir tohumu, 1,36 gram kokain, 1,81 gram metamfetamin, 1 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid ham maddesi, 1 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek ve 100 fişek ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 90 TL'ye de el konuldu.

Kimlik sorgulamasında, şüphelilerden birinin ‘Silahlı tehdit’ suçundan 13 yıl 6 ay, diğerinin ise TCK 191 kapsamında 2 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.




