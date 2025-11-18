Sakarya'da 250 polisle düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı

Operasyonlara 20 Çevik Kuvvet, 12 Özel Harekat polisi, 3 narkotik köpeği ve idarecisi, 2 İHA personeli ile 50 ekip olmak üzere toplam 250 personel katıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 816 gram sentetik kannabinoid, 294 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan aseton, 107 gram ketamin, 23,04 gram esrar, 15 adet kenevir tohumu, 1,36 gram kokain, 1,81 gram metamfetamin, 1 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid ham maddesi, 1 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek ve 100 fişek ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 90 TL'ye de el konuldu.