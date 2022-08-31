Sakarya'da balıkçı teknesi battı

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Willian'ın yeni takımı belli oldu: Ölüm tehditleri alıyordu

Geçtiğimiz sezon Arsenal'dan bedelsiz bir şekilde Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'a transfer olan Willian, aldığı ölüm tehditlerinin ardından ayrılık kararı aldı. Sözleşmesini fesheden 34 yaşındaki oyuncunun da yeni takımı belli oldu. Willian hangi takıma transfer oldu? Willian neden ölüm tehditleri aldı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.