Sakarya'da meşaleli kutlama otluk alanı yaktı

00:0524/08/2025, Pazar
DHA
Yangının çıkmasının ardından kutlama yapan gençler bölgeden ayrıldı.
Sakarya'da Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan Seyit Terası mevkisinde gençler ahşap alanın üzerini gül yapraklarıyla süsleyip meşalelerle kutlama yaptı. Meşalelerden yayılan alevlerin otluk alana sıçramasıyla yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kutlama yapmak için yakılan meşaleler nedeniyle otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan Seyit Terası mevkisinde çıktı. Bölgeye gelen gençler ahşap alanın üzerini gül yapraklarıyla süsleyip meşalelerle kutlama yaptılar. Meşalelerden yayılan alevlerin otluk alana sıçramasıyla yangın çıktı. Yangının çıkmasının ardından kutlama yapan gençler bölgeden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede yangın çıkan alanın yanında yanmış meşaleler bulundu.

Polis ekipleri yangına neden olan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.



#Sakarya
#Sapanca
#Yangın
#Meşale
