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Sakarya'da öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sakarya'da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs, freninin boşalması sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

18:31 - 27/04/2024 Cumartesi
AA
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Doğa yürüyüşü için ilçeye giden üniversite öğrencilerini taşıyan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 S 0579 plakalı midibüs, Eskiyayla mevkisinde freninin boşalması sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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