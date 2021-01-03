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ANKARA

​Sakın konuşma: CHP'den tacize uğrayan kadına baskı

Sakın konuşma: CHP'den tacize uğrayan kadına baskı

CHP teşkilatlarında tacize maruz kalan üç kadın destek için TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na başvurdu. Meclis’e gelecek bir aileyle telefonda görüşen Komisyon Başkanı Fatma Aksal şöyle konuştu: “Tacize uğrayan kadının psikolojisi bozuktu, eşi ile de görüştüm, aile olarak çok etkilenmişler. Eşini takdir ettim, çünkü kadına destek olmuş, sahip çıkmış. Tacize uğrayan kadın ve eşine konuşmamaları yönünde telkinde bulunmuşlar, baskı yapılmış.”

Yasemin Asan Yeni Şafak
CHP’de tacize uğrayan 3 kadın Meclis’e başvurdu. Komisyon, evli kadın ve eşini önümüzdeki günlerde dinleyecek.
CHP’de tacize uğrayan 3 kadın Meclis’e başvurdu. Komisyon, evli kadın ve eşini önümüzdeki günlerde dinleyecek.

Tacizlerle çalkalanan CHP’de bu rezalet, skandallar zincirine dönüştü. Taciz mağdurlarından 3 kadın, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na başvurdu. CHP’de patlak veren tacizleri takip ettiklerini belirten Komisyon Başkanı Fatma Aksal, “Kendi rızaları ile ‘Ben CHP teşkilatında tacize maruz kaldım’ diyen, bize başvuru yapan 3 kişi var. 26 Ocak’ta Meclis açılacak. Bir aile Ankara’ya gelecek ve görüşeceğiz. Gelecek aile ile telefonla görüştüm. Tacize uğrayan kadının psikolojisi çok bozuktu, eşi ile de görüştüm, aile olarak çok etkilenmişler. Eşini de takdir ettim, çünkü kadına destek olmuş, sahip çıkmış. Tacize uğrayan kadın ve eşine konuşmamaları yönünde telkinde bulunmuşlar, baskı yapılmış” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'tecavüz' açıklaması: Gündemi değiştirmek için yapıyorlar
GÜNDEM
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'tecavüz' açıklaması: Gündemi değiştirmek için yapıyorlar

Fatma Aksal

CHP BAŞÖRTÜSÜNÜ KONUŞACAK SON PARTİ

  • Taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili CHP’yi hiçbir şey yapmamakla eleştiren Aksal, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüne ilişkin son açıklamalarına da tepki gösterdi. Aksal, şunları kaydetti: “Kızları ikna odalarına alan Nur Serter’i CHP milletvekili yaptı. CHP’li vekillerin başörtülüler için ‘Kamuda olamazlar’ dediklerini, Merve Kavakçı’ya neler yapıldığını unutmadık. Kalkıp şimdi başörtüsü konusunda konuşacak en son parti CHP’dir. Seçim döneminde iki çarşaflı kadına rozet taktılar. Yönetimlerine bir başörtülü kadın aldılar. Canan Kaftancıoğlu’nun başörtülüler, dinimiz ve Peygamber Efendimiz hakkında neler söylediğini biliyoruz. Yönetime başörtülü kadın almanız bir şey ifade etmiyor. En ufak fırsatta o zihniyet hortluyor.

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