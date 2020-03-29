Gündem Salgını korkutmadan olumlu bir dille anlatın
EĞİTİM

Salgını korkutmadan olumlu bir dille anlatın

Dünya Sağlık Örgütü, korona virüsün çocuklarda ağır hastalığa yol açma ihtimalinin olduğunu ama henüz çocukların hafif semptomlar gösterdiğini belirtti. Bu süreçte evden çıkmak isteyen çocukları hangi riskler bekliyor, ailelerin ve çocukların ruh sağlığını korumak için ne gibi önlemler alınabilir? Bu soruların cevabını aradık.

Hatice Saka Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken bu süreçte evden çıkmayan çocukları hangi risklerin beklediğini araştırdık. Medipol Üniversite Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Alpay Çakmak, 9 yaşın altında ölümlü vaka bildirilmese de çok dikkatli olunması gerektiğini ifade etti: “Çocuklar hasta olmayabilir ama virüsü taşıyabilirler. Sadece yetişkinlerden farklı olarak çocuklar her yere dokunabilecekleri için daha da taşıyıcı olabilirler. Hasta ve yaşlı bireylerden çocukları uzak tutmak gerekiyor. Hijyen kuralları çocuklar için de geçerli. Fazla temas etmeyeceğiz.”

Alpay Çakmak

YARIM SAAT GÜNEŞLENMEK İHTİYACI KARŞILAR

Çakmak, dışarı çıkamayan çocuklarda D vitamini eksikliği olması yönündeki kaygılara ilişkin ise şunları söyledi: D Vitamini direk güneş ışığı görerek sentezleniyor. O yüzden cam arkasından olmaz direk güneş ışığı görecek. Balkon gibi bir imkan varsa dışarı çıkmalarına gerek yok, günlük 20-30 dakika güneşlenmeleri faydalı olacaktır. Beslenme konusunda farklı bir şeye gerek yok. Sağlıklı gıdalarla beslenmek her zaman için geçerli.”

KORKUTUCU DAVRANMAYIN

Bengi Semerci

Çocuk-Genç ve Erişkin Psikiyatristi Prof. Dr. Bengi Semerci, bu süreçte çocuklarla konuşmak gerektiğine vurgu yaparak şöyle devam etti: “Çocuklar konuşmaya hazır olana değin zorlanmamalı. Korkutmadan, yanlış bilgi vermeden, yaşlarına uygun konuşulmalı. Temizlik konusunda kurallara daha da uyar diye korkutmak başka sorunlara yol açar unutmayın. Sağlık açısından temiz hava almak da önemli. Bu nedenle bahçesi olan, balkonu olan kişiler çocuklarının hem temiz hava almalarını sağlayabilirler, hem de onlarla aktivitelerini buralara taşıyabilirler. Başka insanlarla temas etmeyecekleri, kendi başlarına ya da aileleri ile oynayabilecekleri açık hava aktiviteleri yapabilirler. Ama çocuklar istiyor diye onları kalabalıkların biriktiği deniz kıyısı, park gibi yerlere götürmek sağlıklarını tehlikeye atmak olacaktır.”

UMUT VERİCİ BİR DİL KULLANILMALI

Sevil Yavuz

Pedagog ve Klinik Psikolog Dr. Sevil Yavuz, çocuklarda belirsizliğin kaygı yaratacağına dikkat çekerek, “Çocuklar bu kadar değişikliğin nedenini öğrenmek isteyeceklerdir. Bu nedenle çocukların bu konudaki soruları yanıtlanmalı ve duygu ve düşüncelerini açıklama şansı verilmeli. Gereksiz detaylardan ve çocukları kaygılandıracak fazla bilgi verilmeden çocukların yaşına uygun en yalın açıklama yapılmalıdır. Açıklamada olumlu bir dil kullanılmalıdır” diye konuştu.

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