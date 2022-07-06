SAMP-T mutabakatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin İtalya ve Fransa ile ortak üretime dahil olmak istediği SAMP-T hava savunma sistemi konusunda “Bir an önce artık imza safhasına gelelim istiyoruz. İmzaları atalım istiyoruz çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu büyük önem arz ediyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Külliye’de baş başa görüştü. Erdoğan ve Draghi daha sonra 3’üncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı’nda heyetlerine başkanlık yaptı. Erdoğan, zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında, Draghi ile iş birliği imkanlarının geliştirilmesi üzerinde durduklarını belirtti. İtalya ile tesis ettikleri askeri savunma ilişkileri ve savunma sanayisi iş birliğinin ayrı bir ehemmiyet taşıdığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Gündemimizde terörle mücadele de iş birliği olarak ayrıca önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda İtalya’dan beklentilerimizi kıymetli dostumla ikili görüşmede paylaştım.”

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SAMP-T

İKİ LİDERLE DE MUTABIKIZ

Bir gazetecinin SAMP-T hava savunma sistemi konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin sorusuna Erdoğan, SAMP-T’nin İtalya, Fransa ve Türkiye arasında büyük önem arz ettiğini vurguladığını ifade etti. En son NATO zirvesinde de yine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuyu etraflıca ele aldıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi: “Bu konuda zaten sayın Başbakanla mutabakatımız tam, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Macron ile de mutabakatımız bu konuda var. Temennim o ki bir an önce imzaları atıp yola devam edelim.”

YUNANİSTAN İTALYA İÇİN BİLE TEHDİT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri geri itmesiyle ilgili bir soruyu ise şu şekilde yanıtladı: “Özellikle bu konuda geri itme çabalarında maalesef Yunanistan artık Avrupa’dan öte İtalya için tehlike arz etmeye başladı. Bu geri itmelerde bütün bu düzensiz göçteki o insanlar artık İtalya’ya doğru sığınmaya çalışıyor. Biz aynı şekilde bu geri itmelerde elimizden gelen bütün gayreti göstererek bu insanları denizlerden topluyoruz. Denizlerden toplamak suretiyle kurtarmaya çalışıyoruz. Ama aynı sıkıntı İtalya’nın da başında var.”

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9 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye davet ettiği İtalya Başbakanı Mario Draghi’yi resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Draghi’nin ikili ve heyetler arası görüşmelerinden sonra iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. Erdoğan ile Draghi’nin huzurunda iki ülke arasında sivil savunma, kalkınma, teknoloji, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere 9 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar arasında “Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma” da yer aldı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanına uyarı: Yunanistan sizin için de tehlike arz etmeye başladı