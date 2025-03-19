Samsun ve Ordu'da sahte zeytinyağı operasyonu: 2 bin 450 litre ele geçirildi

Teknik çalışma yürüten ekipler, tespit edilen şüpheliler H.B. (51), Z.K. (28), O.G. (29), S.A. (20) ve M.K'nin (25) iki araçla Samsun'da sahte zeytinyağı satışı yaptıklarını ve daha sonra Ordu'ya gittiklerini belirledi. Ordu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla şüpheliler yakalandı. Araçlarda yapılan aramada, 450 litre zeytinyağı bulundu.

Samsun ve Ordu'daki toplam 2 bin 450 litre sahte zeytinyağına da el konuldu. Dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından daha önce de kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Öte yandan yağların, Aydın'da geçen yıl kapanan bir firmaya ait olduğu ve tüm ürünler için toplatma kararı bulunduğu öğrenildi.