Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu
Samsun ve Ordu'da sahte zeytinyağı operasyonu: 2 bin 450 litre ele geçirildi

Samsun ve Ordu'da sahte zeytinyağı operasyonu: 2 bin 450 litre ele geçirildi

14:5819/03/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

İki ilde düzenlenen operasyonda 2 bin 450 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran S.T'nin (36), iş yerinde satmak üzere 400 adet 5 litrelik zeytinyağı satın aldığını ve yağların sahte olduğundan şüphelendiğini beyan etmesi üzerine harekete geçti.

Zeytinyağı ele geçirildi

Teknik çalışma yürüten ekipler, tespit edilen şüpheliler H.B. (51), Z.K. (28), O.G. (29), S.A. (20) ve M.K'nin (25) iki araçla Samsun'da sahte zeytinyağı satışı yaptıklarını ve daha sonra Ordu'ya gittiklerini belirledi. Ordu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla şüpheliler yakalandı. Araçlarda yapılan aramada, 450 litre zeytinyağı bulundu.

Ürünler hakkında toplatma kararı bulunuyormuş

Samsun ve Ordu'daki toplam 2 bin 450 litre sahte zeytinyağına da el konuldu. Dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından daha önce de kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Öte yandan yağların, Aydın'da geçen yıl kapanan bir firmaya ait olduğu ve tüm ürünler için toplatma kararı bulunduğu öğrenildi.

#ASAYİŞ
#gözaltı
#ordu
#sahte zeytinyağı
#Samsun

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak 2025? MSÜ tercih takvimi açıklandı mı?