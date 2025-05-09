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Samsun'da 11 fabrikada zehirlenme: 225 işçi hastaneye kaldırıldı

Samsun'da 11 fabrikada zehirlenme: 225 işçi hastaneye kaldırıldı

15:129/05/2025, Cuma
DHA
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Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alınan numunelerin incelemesini sürdürüyor.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alınan numunelerin incelemesini sürdürüyor.

Samsun’daki Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan 11 farklı fabrikada çalışan toplam 225 işçi, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere kaldırıldı. Tavuktan olduğu değerlendirilen konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alınan numunelerin incelemesini sürdürüyor.

Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bir yemek şirketi tarafından verilen tavuk suyu çorbası, pilav, etli türlü ve magnolya tatlısı sonrası rahatsızlanan işçiler, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Tedaviye alınan 225 işçiden 5’inin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Tavuktan olduğu değerlendirilen zehirlenme durumunun, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri tarafından gıda ürünlerinde yapılan analizlerden gelecek sonuca göre karar alınacağı belirtildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen yemek şirketi yetkilisi, aşçı ve gıda mühendisinin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



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