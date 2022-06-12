Arkadaşının şaka olsun diye suya attığı 16 yaşındaki kız boğuldu

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Vezirsuyu mevkisindeki Altınkaya Barajı gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Rukiye Ömür arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için baraj gölü kenarına gitti.

AĞAÇ DALLARI İLE ÇIKARTTILAR

Dört arkadaş piknik yaparken, Serkan A. iddiaya göre, şaka yapmak için Rukiye Ömür'ün kolundan tutup suya attı. Yüzme bilmeyen Rukiye Ömür'ün suda çırpındığını gören arkadaşları Sıla S. ve Yunus E.T., kızın yardımına koştular. Çevreden buldukları ağaç dallarını birleştirerek suda çırpınan kıza uzatıp dalların yardımıyla karaya çıkartıp sağlık ekiplerine haber verdiler. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Ömür ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Rukiye Ömür yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF 22 Olay, perşembe akşamı Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, valilikte temizlik görevlisi olarak çalışan Özlem Dursun, evine gelirken bakkala uğradı. JANTLA DARP ETTİ<br><br>İnşaat işçisi Ramazan Dursun da bu sırada balkondan gördüğü eşine, eve dönünce \"Telefonla konuşmak için mi bakkala girdin?\" diyerek bağırdı. <br><br> SON SES MÜZİK AÇTI<br><br>Ramazan Dursun, müzik sesi açarak küçük yaştaki 3 çocuğunun gözü önünde, eşini otomobil jantı ile başına vurarak darp etti ve bıçakladı. 'BAŞINDA ÖLMESİNİ BEKLİYORUM'<br><br>Eşinin yaralı haldeki fotoğraflarını çeken Dursun, 'Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al' yazarak, WhatsApp üzerinden kayınvalidesine gönderdi. TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI<br><br>Özlem Dursun'un yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralı kadını ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özlem Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti. TOPRAĞA VERİLDİ<br><br>Dursun, kılınan cenaze namazının ardından Kaplıca Mahallesi'nde toprağa verildi. CANİ KOCA TUTUKLANDI<br><br>Olay sırasında kendisini de yaralayan Ramazan Dursun ise polis tarafından gözaltına alındı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Dursun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. KADES'TEN YARDIM İSTEMİŞ<br><br>Öte yandan Özlem Dursun'un, olay günü Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla polisten yardım istediği ortaya çıktı. Polislerin yanına ulaştığı ancak Dursun'un eşinden korktuğu için şikayetçi olmadığı öğrenildi. İFADESİ ORTAYA ÇIKTI<br><br>Üç çocuk annesi eşini öldüren Ramazan Dursun'un polis ve savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Olay günü tartıştıkları eşinin polis çağırdığını ancak polisin gelmesinin ardından şikayetinden vazgeçtiğini anlatan Dursun, \"Eşimle tartıştık. Polis çağırdı. Polis gelince eşim şikayetinden vazgeçti. Birlikte tekrar eve çıktık. Sonra ben alkol aldım. Tartışmamız yeniden başladı. Bu sırada eşime vurdum. Aldığı darbelerin etkisiyle bayıldı. Eşim yerde yatarken ben de olayın vahametiyle kendimi bıçakla yaraladım. Beni aldattığını düşünüyordum. Ancak buna ilişkin herhangi bir delilim yok. Kuruntu yapmış olabilirim. Olayın bu hadde varmasında alkolün etkisi oldu, pişmanım.\" Rize'deki 'jantlı vahşette' kan donduran detaylar: Cani kocanın ifadesi dehşete düşürdü Rize'de inşaat işçisi Ramazan Dursun'un (38), otomobil jantı ile darp ederek bıçakladığı eşi Özlem Dursun (32), hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. Yaralıyken eşinin fotoğraflarını çeken ve 'Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al' diye kayınvalidesine gönderen Dursun tutuklandı. Özlem Dursun'un, olay günü KADES'ten yardım istediği, korktuğu için de gelen polislere şikayetçi olmadığı öğrenildi. Cani kocanın, polis ve savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Ramazan Dursun'un sözleri dehşete düşürdü. İşte Özlem Dursun cinayetinde tüyler ürperten detaylar...

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FOTOĞRAF 9 Oyuncu Hakan Yufkacıgil, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'tan taksi çevirdi ve yakın mesafe olan Akaretler'e gitmek istediğini bildirdi. Kısa mesafede varacak durağı olan oyuncuya, taksi durmadı. Yoldan çevirdiği bir taksiye binen oyuncu, hayatının şokunu yaşadı. Taksici indirmek isteyince olanlar oldu. Taksiden indikten sonra ticari taksinin plakasının fotoğrafını çekmek için telefonunu çıkaran ünlü oyuncu, bu sırada yine taksi şoförü ile tartışmaya başladı. Polise şikayet edeceğine dair tehdit eden oyuncuya taksiden darbe ağır geldi. Arbede yaşayan Yufkacıgil ve taksici arasında yumruk yumruğa bir savaş başladı. Yufkacıgil aldığı darbelerle ağır yaralanırken, burnu kırıldı. El ve ayak bileklerinde parmaklarında kırık ve çatlaklar olan oyuncu kendinden geçerek hastaneye kaldırıldı. Kendine geldiğinde gözünü hastanede açan Yufkacıgil'in şikayeti üzerinde taksiciye soruşturma açıldı. ŞOFÖR DE ŞİKAYETÇİ OLDU<br><br>Şoför Burak D. ifadesinde şunlara yer verdi: \"Aracın ön kaputuna kendini attı ve video çekmeye başladı. Bu sırada bana saldırdı. Aldığım darbe nedeniyle kafamdan yaralandım. Aracıma vurduğu için maddi zarara uğradım.\" \"Şahsı kimin dövdüğünü bilmiyorum, ben oradan ayrılmıştım.\" ifadelerini kullandı. Payitaht Abdülhamit'in ünlü oyuncusuna taksiciden 'kısa mesafe' dayağı Payitaht Abdülhamit dizisinin ünlü oyuncusu Hakan Yufkacıgil, geçtiğimiz aylarda kısa mesafe yolculuk yapmak istediği için taksiye alınmadı. Bunun üzerine polise şikayette bulunacağını belirten Yufkacıgil, taksici tarafından darp edildi. Burnunda ve ellerinde kırıklar oluşan Hakan Yufkacıgil taksi şoföründen şikayetçi oldu.

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