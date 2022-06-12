Gündem Arkadaşının şaka olsun diye suya attığı 16 yaşındaki kız boğuldu
SAMSUN

Arkadaşının şaka olsun diye suya attığı 16 yaşındaki kız boğuldu

Samsun'da 16 yaşındaki Rukiye Ömür 4 arkadaşları ile birlikte pikniğe gitti. Ömür'e arkadaşlarından biri şaka yapmak istedi. Ancak genç kız arkadaşının kötü şakası yüzünden hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Samsunda ​arkadaşının şaka olsun diye suya attığı 16 yaşındaki kız boğuldu
Arşiv

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Vezirsuyu mevkisindeki Altınkaya Barajı gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Rukiye Ömür arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için baraj gölü kenarına gitti.

AĞAÇ DALLARI İLE ÇIKARTTILAR

Dört arkadaş piknik yaparken, Serkan A. iddiaya göre, şaka yapmak için Rukiye Ömür'ün kolundan tutup suya attı. Yüzme bilmeyen Rukiye Ömür'ün suda çırpındığını gören arkadaşları Sıla S. ve Yunus E.T., kızın yardımına koştular. Çevreden buldukları ağaç dallarını birleştirerek suda çırpınan kıza uzatıp dalların yardımıyla karaya çıkartıp sağlık ekiplerine haber verdiler. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Ömür ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Rukiye Ömür yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'deki 'jantlı vahşette' kan donduran detaylar: Cani kocanın ifadesi dehşete düşürdü
FOTOĞRAF 22
Title
Olay, perşembe akşamı Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, valilikte temizlik görevlisi olarak çalışan Özlem Dursun, evine gelirken bakkala uğradı.
Title
JANTLA DARP ETTİ<br><br>İnşaat işçisi Ramazan Dursun da bu sırada balkondan gördüğü eşine, eve dönünce \"Telefonla konuşmak için mi bakkala girdin?\" diyerek bağırdı. <br><br>
Title
SON SES MÜZİK AÇTI<br><br>Ramazan Dursun, müzik sesi açarak küçük yaştaki 3 çocuğunun gözü önünde, eşini otomobil jantı ile başına vurarak darp etti ve bıçakladı.
Title
'BAŞINDA ÖLMESİNİ BEKLİYORUM'<br><br>Eşinin yaralı haldeki fotoğraflarını çeken Dursun, 'Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al' yazarak, WhatsApp üzerinden kayınvalidesine gönderdi.
Title
TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI<br><br>Özlem Dursun'un yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralı kadını ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özlem Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.
Title
TOPRAĞA VERİLDİ<br><br>Dursun, kılınan cenaze namazının ardından Kaplıca Mahallesi'nde toprağa verildi.
Title
CANİ KOCA TUTUKLANDI<br><br>Olay sırasında kendisini de yaralayan Ramazan Dursun ise polis tarafından gözaltına alındı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Dursun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Title
KADES'TEN YARDIM İSTEMİŞ<br><br>Öte yandan Özlem Dursun'un, olay günü Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla polisten yardım istediği ortaya çıktı. Polislerin yanına ulaştığı ancak Dursun'un eşinden korktuğu için şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Title
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI<br><br>Üç çocuk annesi eşini öldüren Ramazan Dursun'un polis ve savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.
Title
Olay günü tartıştıkları eşinin polis çağırdığını ancak polisin gelmesinin ardından şikayetinden vazgeçtiğini anlatan Dursun, \"Eşimle tartıştık. Polis çağırdı.
Title
Polis gelince eşim şikayetinden vazgeçti. Birlikte tekrar eve çıktık.
Title
Sonra ben alkol aldım. Tartışmamız yeniden başladı.
Title
Bu sırada eşime vurdum. Aldığı darbelerin etkisiyle bayıldı.
Title
Eşim yerde yatarken ben de olayın vahametiyle kendimi bıçakla yaraladım.
Title
Beni aldattığını düşünüyordum.
Title
Ancak buna ilişkin herhangi bir delilim yok.
Title
Kuruntu yapmış olabilirim.
Title
Olayın bu hadde varmasında alkolün etkisi oldu, pişmanım.\"
Title
Title
Title
Title
Rize'deki 'jantlı vahşette' kan donduran detaylar: Cani kocanın ifadesi dehşete düşürdü
Rize'de inşaat işçisi Ramazan Dursun'un (38), otomobil jantı ile darp ederek bıçakladığı eşi Özlem Dursun (32), hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. Yaralıyken eşinin fotoğraflarını çeken ve 'Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al' diye kayınvalidesine gönderen Dursun tutuklandı. Özlem Dursun'un, olay günü KADES'ten yardım istediği, korktuğu için de gelen polislere şikayetçi olmadığı öğrenildi. Cani kocanın, polis ve savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Ramazan Dursun'un sözleri dehşete düşürdü. İşte Özlem Dursun cinayetinde tüyler ürperten detaylar...

Payitaht Abdülhamit'in ünlü oyuncusuna taksiciden 'kısa mesafe' dayağı
FOTOĞRAF 9
Title
Oyuncu Hakan Yufkacıgil, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'tan taksi çevirdi ve yakın mesafe olan Akaretler'e gitmek istediğini bildirdi.
Title
Kısa mesafede varacak durağı olan oyuncuya, taksi durmadı. Yoldan çevirdiği bir taksiye binen oyuncu, hayatının şokunu yaşadı.
Title
Taksici indirmek isteyince olanlar oldu.
Title
Taksiden indikten sonra ticari taksinin plakasının fotoğrafını çekmek için telefonunu çıkaran ünlü oyuncu, bu sırada yine taksi şoförü ile tartışmaya başladı.
Title
Polise şikayet edeceğine dair tehdit eden oyuncuya taksiden darbe ağır geldi. Arbede yaşayan Yufkacıgil ve taksici arasında yumruk yumruğa bir savaş başladı.
Title
Yufkacıgil aldığı darbelerle ağır yaralanırken, burnu kırıldı. El ve ayak bileklerinde parmaklarında kırık ve çatlaklar olan oyuncu kendinden geçerek hastaneye kaldırıldı.
Title
Kendine geldiğinde gözünü hastanede açan Yufkacıgil'in şikayeti üzerinde taksiciye soruşturma açıldı.
Title
ŞOFÖR DE ŞİKAYETÇİ OLDU<br><br>Şoför Burak D. ifadesinde şunlara yer verdi: \"Aracın ön kaputuna kendini attı ve video çekmeye başladı. Bu sırada bana saldırdı. Aldığım darbe nedeniyle kafamdan yaralandım. Aracıma vurduğu için maddi zarara uğradım.\"
Title
\"Şahsı kimin dövdüğünü bilmiyorum, ben oradan ayrılmıştım.\" ifadelerini kullandı.
Payitaht Abdülhamit'in ünlü oyuncusuna taksiciden 'kısa mesafe' dayağı
Payitaht Abdülhamit dizisinin ünlü oyuncusu Hakan Yufkacıgil, geçtiğimiz aylarda kısa mesafe yolculuk yapmak istediği için taksiye alınmadı. Bunun üzerine polise şikayette bulunacağını belirten Yufkacıgil, taksici tarafından darp edildi. Burnunda ve ellerinde kırıklar oluşan Hakan Yufkacıgil taksi şoföründen şikayetçi oldu.

Lunaparkta feci kaza: Çocukları taşıyan salıncak koptu, kaza anı kamerada
FOTOĞRAF 10
Title
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Parkı’nda bulunan küçük lunaparkta minimaks denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak platformdan çıkıp ters döndü.
Title
Olayda 3 çocuk yaralandı. Çocuklar platformun altından çıkartılıp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.
Title
Arkadaşları eğlence aletinde olan bir çocuk, olay anını kayıt altına aldı.
Title
Görüntülerde, çocuğun “Buna bindiler, az önce ben de bindim, şimdi başlıyorlar. Çok korkutucu, titredim. Kafamıza gelmesin. Çok korkutucu, sakın binmeyin buna. Buna binmeyin, aşırı korkutucu, kesin binmeyin” dediği ve sonrasında eğlence aletinin platformdan çıktığı anlar yer alıyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Lunaparkta feci kaza: Çocukları taşıyan salıncak koptu, kaza anı kamerada
Antalya'da lunaparktaki eğlence aleti bağlantı yerinden koparak platformdan çıktı, olayda 3 çocuk yaralandı. Cep telefonuna yansıyan görüntüde, kayıt alan çocuğun, “Buna binmeyin, aşırı korkutucu, kesin binmeyin” dedikten hemen sonra eğlence platformdan çıktığı görüldü.
Koronavirüs tablosu açıklandı: 13 Haziran 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı belli oldu

Koronavirüs tablosu açıklandı: 13 Haziran 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı belli oldu
Çok ciddiye alıyoruz

'Çok ciddiye alıyoruz'

​NATO'dan önemli Türkiye detayı.
Galatasaraya evet dedi

Galatasaray'a 'evet' dedi

​Galatasaray'da yeni yönetim Arjantinli teknik adamı istiyor.
Kılıçdaroğlu'nun 'tweet' çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun 'tweet' çelişkisi

Bakan Bozdağ TVNET'te anlattı: Yüzlerce kişiye dava açtı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk gaz 2023'te sistemde olacak.

Lincoln Fenerbahçe'de

Lincoln Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun transferini resmen açıkladı.

Ankara'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Adana'yı sel vurdu

Adana'yı sel vurdu

​Araçlar kullanılamaz hale geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.