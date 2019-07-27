Gündem Samsunda drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu
SAMSUN

Samsun'da 'drift' yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

Samsun'da drift yapan bir sürücüye para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine de 2 ay boyunca el konuldu. Cezai işlem yapıldığı esnada çıkan arbedede polise mukavemet eden alkollü kişi de gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Samsun'un Bafra ilçesinde, "drift" yapan sürücüye para cezası uygulanmasının yanı sıra ehliyetine de 2 ay boyunca el konuldu. Polis ekibinin cezai işlem uyguladığı sırada çıkan arbede nedeniyle alkollü bir kişi de gözaltına alındı.

Fevziçakmak Mahallesi Sanayi Sitesi girişinde drift yapan 55 BM 009 plakalı otomobili bir akaryakıt istasyonunda durduran trafik polisleri, sürücü O.Ö'ye 6 bin lira para cezası uygulayarak, ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.

Cezai işlem sırasında akaryakıt istasyonundaki M.Ç. isimli kişi trafik polisleri ile tartışarak taşkınlık yaptı. Polisler M.Ç'yi engellemeye çalışırken, çevredekilerin de olaya karışması ile arbede yaşandı.

Olay yerine gelen takviye ekipler, alkollü olduğu belirlenen M.Ç'yi gözaltına aldı.

Vali Sonel: Tunceli huzur, spor ve tatil şehri
GÜNDEM
Vali Sonel: Tunceli huzur, spor ve tatil şehri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahathir Baykar'ı ziyaret etti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahathir Baykar'ı ziyaret etti

Berlin’in 13 yıllık 'hayalet havalimanı'
DÜNYA
Berlin’in 13 yıllık 'hayalet havalimanı'
Berlinin 13 yıllık hayalet havalimanı

Berlin'in 13 yıllık 'hayalet havalimanı'

Açılışı 5 kez ertelenen havalimanı kullanılmadan eskidi.
Doğu Akdeniz hazımsızlığı

Doğu Akdeniz hazımsızlığı

Ermeni basını Türkiye nefretini açıkça itiraf etti.
Fıratın doğusu ateşe verilmeli

Fırat'ın doğusu ateşe verilmeli

​MHP lideri Bahçeli'den Amasya'da önemli açıklamalar.
Çift katlı otobüs<br> alev alev yandı

Çift katlı otobüs
alev alev yandı

Esenyurt'ta halk otobüsünde korku dolu anlar.
Su altında kalacak

Su altında kalacak

​Yerli ve yabancı turistler bölgeye akın ediyor.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​3,5 saatlik İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamı hizmete açılacak.

Kızları dağa kaçıran teröristler yakalandı

Kızları dağa kaçıran teröristler yakalandı

​Drone ile adım adım takip edilen grup paketlendi.

Maaş, kontenjan ve istihdam görülecek

Maaş, kontenjan ve istihdam görülecek

Cumhurbaşkanlığı üniversite adaylarına veriyi açtı.

Formayı giydi<br>imzayı attı

Formayı giydi
imzayı attı

Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı.
Ebola engeli!

Ebola engeli!

Suudi Arabistan vize vermedi Hacı adayları kahroldu.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Memur ve memur emeklilerinin gözü 1 Ağustos'ta.
İki kulüpten <br>birini seçecek

İki kulüpten
birini seçecek

Kolombiyalı gazeteciden 'Falcao' açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.