Samsun'da heyelan: Toprak altında kalanlar var

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünün üstüne kaya parçaları düştü. Heyelan sırasında burada bulunan ve içerisinde 4 kişilik ailenin olduğu bir araç kaya parçalarının altında kaldı. Araçtaki kadın kurtarılırken, eşi ve 2 çocuğunun kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.
Olay, akşam saatlerinde Canik ilçesinde meydana geldi. Meydana gelen heyelan sonrası dağdan kopan kaya parçaları bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünün üstüne düştü.
SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI'DAN AÇIKLAMA
Samsun Valisi Orhan Tavlı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan Ç.K'nin kurtarıldığını, eşi A.K. ve 2 çocuğunu kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Samsun'un Canik ilçesinde 23.20 sularında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana geldiğini ve toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti: