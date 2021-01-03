Samsun'da ilginç görüntü: Polis fırça ile asfalttan uyuşturucu süpürdü
Samsun'da motosiklet ile polisten kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şahısların üzerinden attıkları uyuşturucu madde için narkotik polisleri seferber oldu. Polisler uyuşturucu maddeyi asfalttan fırça yardımı ile süpürerek poşete koyarken şahsıları da gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devriye gezerken üzerinde 2 kişinin bulunduğu B.K. idaresindeki 19 AAT 992 plakalı motosikleti fark edince zikzak çekerek giden motosiklet şüphe uyandırdı.
Narkotik polisi motosikleti durdurmak isteyince kovalamaca başladı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Rasathane Camii karşısına polis otosu şahısların önüne kırarak durdurdu. Motosiklet sürücüsü B.K. ile yanında bulunan 20 yaşındaki Y.Y. kaçmak istedi. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. B.K. ehliyeti olmadığı için polis ekiplerinden kaçtığını söyledi.
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ASFALTTAN UYUŞTURUCU SÜPÜRDÜLER
Narkotik polisi yakalanan şahısların bulunduğu yerde asfalt üzerine dökülmüş bonzai olduğu değerlendiren madde ele geçirdi. Söz konusu uyuşturucu madde asfalt üzerinden fırça yardımıyla sürülen uyuşturucu madde poşete konularak el konuldu.
Olayla ilgili B.K. ve Y.Y. gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.
Söz konusu şahıslara ayrıca sokağa çıkmaları yasak olduğu için ayrıca idari para cezası ile motosiklet sürücüsüne de ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan da para cezası uygulandığı öğrenildi.