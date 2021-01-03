Gündem Samsunda ilginç görüntü Polis fırça ile asfalttan uyuşturucu süpürdü
SAMSUN

Samsun'da ilginç görüntü: Polis fırça ile asfalttan uyuşturucu süpürdü

Samsun'da motosiklet ile polisten kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şahısların üzerinden attıkları uyuşturucu madde için narkotik polisleri seferber oldu. Polisler uyuşturucu maddeyi asfalttan fırça yardımı ile süpürerek poşete koyarken şahsıları da gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Narkotik polisi fırça ile asfalttan uyuşturucu süpürdü.
Narkotik polisi fırça ile asfalttan uyuşturucu süpürdü.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devriye gezerken üzerinde 2 kişinin bulunduğu B.K. idaresindeki 19 AAT 992 plakalı motosikleti fark edince zikzak çekerek giden motosiklet şüphe uyandırdı.

Narkotik polisi motosikleti durdurmak isteyince kovalamaca başladı.

Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Rasathane Camii karşısına polis otosu şahısların önüne kırarak durdurdu. Motosiklet sürücüsü B.K. ile yanında bulunan 20 yaşındaki Y.Y. kaçmak istedi. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. B.K. ehliyeti olmadığı için polis ekiplerinden kaçtığını söyledi.

Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

ASFALTTAN UYUŞTURUCU SÜPÜRDÜLER

Narkotik polisi yakalanan şahısların bulunduğu yerde asfalt üzerine dökülmüş bonzai olduğu değerlendiren madde ele geçirdi. Söz konusu uyuşturucu madde asfalt üzerinden fırça yardımıyla sürülen uyuşturucu madde poşete konularak el konuldu.

Narkotik polisi fırça ile asfalttan uyuşturucu süpürdü

Olayla ilgili B.K. ve Y.Y. gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.

Söz konusu şahıslara ayrıca sokağa çıkmaları yasak olduğu için ayrıca idari para cezası ile motosiklet sürücüsüne de ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan da para cezası uygulandığı öğrenildi.

Narkotik polisi fırça ile asfalttan uyuşturucu süpürdü

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Film sahnelerini aratmayan hırsızlık: İğne deliği kadar küçük aralıktan girerek 5 milyonluk cipi çaldı
FOTOĞRAF 7
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Sarıyer Maslak’ta önceki gün saat 01.00 sıralarında bir sitede yaşanan yılın ilk oto hırsızlığı olayı, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından önlendi. Edinilen bilgiye göre, yılbaşı gecesi tanınmamak için kadın kıyafetleri giyen bir şahıs, sitenin içerisindeki lüks otomobillerin olduğu bir otoparka girmek istedi. Otoparkın kilitli olduğunu gören şahıs, arka tarafından dolaşarak iğne deliği kadar küçük olan bir aralıktan içeriye girdi. Otoparkta kadın kıyafetleriyle bir süre dolaşan şahıs, önce otoparkın kepengini açmak için ofis bölümünde kumandasını aramaya başladı.
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Dakikalarca arama yapan şahıs park halinde bulunan 5 milyon lira değerindeki Mercedes lüks cipi gözüne kestirdi. Ofisten cipin anahtarını alan şahıs, içerideki hafif ticari bir araçla otoparkın kepengini kırdıktan sonra ciple çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızın içeriye girdiği ve kadın kıyafetiyle dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otoparka arka tarafındaki aralıktan giren şahıs içeride dolaşmaya başlıyor. Kadın kıyafetleri giydiği görülen şahıs etrafta uzun süre gezindikten sonra otoparkına ofis bölümüne giriyor. Buradaki kamerayı fark eden hırsız, eliyle yönünü değiştiriyor. Defalarca ofise girip çıkan şahıs kepengin kumandasını bulamayınca lüks araçların anahtarlarını alıyor. İçeride kadın kılığında dolaşan şahıs ardından lüks araçların olduğu bölüme geçerek açılardan kayboluyor.
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Olayın ardından ihbar üzerine anlık olarak harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Cipin plakasını belirleyerek megakenti adeta abluka altına alan Sarıyer polisi, tespit ettikleri cipin Maslak Ayazağa Caddesi üzerinde seyrettiğini tespit etti. Caddeye giren polis ekipleri, Ayazağa uygulama noktasında cipi durdurdu. Kadın kıyafetleriyle cipte oturan Türkmenistan uyruklu Süleyman T. (24) Sarıyer polisi tarafından yakalandı. Üst araması yapılan şahıs ardından gözaltına alınırken, ciple birlikte emniyete götürüldü.
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Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs emniyet çıkışında İHA muhabirinin, “Hırsızlık yaparken neden etek giydin? Neden Mercedes’i çaldın” sorularını ise yanıtlamadı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı mahkemece “işyerinden hırsızlık” ve “oto hırsızlık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pişman olduğunu belirten şahsın ifadesinde, “tanınmamak için kadın kıyafeti giydim” dediği öğrenildi.
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Film sahnelerini aratmayan hırsızlık: İğne deliği kadar küçük aralıktan girerek 5 milyonluk cipi çaldı
Maslak'ta yılbaşı gecesi kadın kılığına giren yabancı uyruklu hırsız, sitedeki bir otoparka adeta iğne deliği kadar küçük bir aralıktan girerek 5 milyon lira değerindeki Mercedes marka lüks cipi çaldı. Film sahnelerini aratmayan olayda, değeri düşük olan hafif ticari bir araçla otoparkın kepengini kıran hırsız ciple kaçmaya başladı. Peşine düşen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadın kılığındaki hırsızı uygulama noktasında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın otoparka girip kadın kılığında dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, polise "tanınmamak için kadın kılığına girdim" diyen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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