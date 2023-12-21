Samsun'da narkotik operasyonu : 22 kişi yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle narkotik uygulaması düzenledi. Yapılan aramalarda 384 adet sentetik ecza, 184,63 gram esrar, 13,02 gram metamfetamin, 4,2 gram sentetik kannabinoid, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, uyuşturucu madde kullanmak suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranması olan 1 şahıs ve basit yaralama suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs ile birlikte toplam 22 kişi yakalandı.