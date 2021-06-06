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Samsun'da vahşet: Karısını av tüfeği ile vurarak öldürdü

Samsun'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 36 yaşındaki Mustafa Düzgün, 2 çocuk annesi eşi Emel Düzgün'ü av tüfeği ile vurarak öldürdü. Düzgün, daha sonra aynı tüfekle kendini vurdu. Haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Samsunda vahşet: Karısını av tüfeği ile vurarak öldürdü
Mustafa ve Emel Düzgün

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cinnet geçiren 36 yaşındaki Mustafa Düzgün giriş kattaki evlerinde önce 2 çocuk annesi eşi 33 yaşındaki Emel Düzgün’ü vurarak öldürüp aynı tüfekle kendini vurarak intihar etti. Evin bahçesinde oyun oynayan Düzgün çiftinin 7 ve 4 yaşındaki çocukları silah sesini duyunca eve koştular.

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Çocukların çığlıklarına koştular

Korkunç manzara ile karşılaşan çocuklar çığlık atıp üst katta oturan dedesi Mehmet ile babaannesi Emine’ye haber verip yardım istediler. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Düzgün çiftinin olay yerinde hayatlarını kaybettiğini tespit etti.
Oğlu ve gelinin ölüm haberini alan baba Mehmet Düzgün ile anne Emine Düzgün olayın olduğu evin önünde feryat edip gözyaşı döktüler.

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Kardeşini kaybedince depresyona girmiş

Tepecik Mahallesi Muhtarı Osman Kocabıçak olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, " Mustafa komşumuz olur. Arkadaşımız önce eşini vurduktan sonra kendisini vurarak intihar etmiş. Mustafa arkadaşımızın zaten psikolojik sorunları vardı. daha önce yaşadıklarının da etkisi var bunda. Daha önce kardeşinin bir tanesi kamyon kazasında hayatını kaybetti. Diğer kardeşi de 1-2 sene önce trafik kazasında vefat etti. Ondan sonra da psikolojik sorunlar yaşıyordu. Şimdi de söyle bir olay gerçekleşti. Üzgünüz" dedi.

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