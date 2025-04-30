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Samsun'da zihinsel engelli adam yangından kaçamadı

Samsun'da zihinsel engelli adam yangından kaçamadı

09:1430/04/2025, Çarşamba
IHA
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Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Samsun'da apartmanda çıkan yangında zihinsel engelli olan 41 yaşındaki Erdem Ekinci hayatını kaybetti.

Samsun'daki yangın, Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki 3 katlı aile apartmanının 1'inci katında saat 06.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


Yangının çıktığı odada bulunan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Erdem Ekinci (41) dumandan zehirlendi. Ambulansla özel bir hastanenin acil servisine kaldırılan Ekinci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdem Ekinci'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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