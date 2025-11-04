Sanalda hakarete anında müdahale

Yeni düzenlemeye göre, sosyal medya ve internet sitelerinde hakaret veya kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımların yargıya taşınması ve kaldırılması süreci hızlanacak.

24 SAAT İÇİNDE KARAR

Paketle, kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia edenler, içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi için sulh ceza hâkimliğine başvurabilecek. Hâkim, ayrıntılı inceleme yapmadan, ihlalin ilk bakışta anlaşılabildiği durumlarda 24 saat içinde içerik kaldırma veya erişim engeli kararı verebilecek. Başvuran kişi talep ederse, adının ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesi sağlanacak. Kararda, bildirim yapılacak arama motorları da yer alacak.

ERİŞİM ENGELİ VE URL BAZLI UYGULAMA

Hâkim, internet sitesindeki tüm yayına erişim engeli koyamayacak, yalnızca URL bazında erişimi engelleyebilecek. İçerik kaldırılmazsa, gerekçesi açıkça belirtilmek kaydıyla tüm siteye erişim engeli uygulanabilecek.

BANT DARALTMA YAPTIRIMI

Düzenlemeye göre, Türkiye’den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, mahkeme kararına uymazsa Erişim Sağlayıcılar Birliği tarafından yeniden uyarılacak. Kararın 24 saat içinde uygulanmaması hâlinde, hâkim kararıyla sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği yüzde 50 oranında daraltılabilecek. 30 gün içinde

içerik hâlâ kaldırılmazsa, bant daraltma yüzde 90’a kadar çıkarılabilecek. İçerik kaldırılırsa, bant daraltma kararı kaldırılacak. Yeni paket ile birlikte, çevrimiçi ortamda kişilik haklarının

korunması süreci hem hızlanacak hem de ihlale karşı yaptırım mekanizmaları güçlendirilecek.








