Sanchez: Hükümet Filistin Devleti'nin tanınmasını onayladı

Sanchez, bu kararın sadece Filistin halkı için adalet meselesi değil, aynı zamanda bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Filistin Devleti'nin tanınması sadece Filistin halkının meşru talepleri ile tarihi bir adalet meselesi değil, aynı zamanda acil bir ihtiyaçtır. Barış dolu bir geleceğe ulaşmak için mümkün olan tek çözüme giden tek yoldur: İsrail Devleti ile barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayan bir Filistin Devleti. Bu karar, uluslararası hukuka saygı ve kurallara dayalı bir uluslararası düzenin savunulmasına dayanmaktadır. İspanya gibi büyük bir ülkeden beklenenler doğrultusunda hareket ediyoruz” diye konuştu.