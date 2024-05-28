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Sanchez: Hükümet Filistin Devleti'nin tanınmasını onayladı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya Hükümeti'nin Filistin Devleti'nin tanınmasını onayladığını açıkladı. Sanchez, “Bu, tek bir amacı olan tarihi bir karardır: İsrailliler ve Filistinliler arasında barışın sağlanmasına katkıda bulunmak” dedi.

10:48 - 28/05/2024 Salı
Güncelleme: 13:29 - 28/05/2024 Salı
DHA
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
İspanya Başbakanı Sanchez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
“İspanya Hükümeti bugün Filistin'in bir devlet olarak resmen tanınmasını onayladı. Bu kararla birlikte İspanya, Filistin Devletini halihazırda tanıyan 140'tan fazla ülkenin arasına katılmış oluyor. Bu tarihi kararın tek bir amacı vardır: İsrailliler ve Filistinliler arasında barışın sağlanmasına katkıda bulunmak”
ifadelerini kullandı.

“Bu karar bir ihtiyaçtır”

Sanchez, bu kararın sadece Filistin halkı için adalet meselesi değil, aynı zamanda bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Filistin Devleti'nin tanınması sadece Filistin halkının meşru talepleri ile tarihi bir adalet meselesi değil, aynı zamanda acil bir ihtiyaçtır. Barış dolu bir geleceğe ulaşmak için mümkün olan tek çözüme giden tek yoldur: İsrail Devleti ile barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayan bir Filistin Devleti. Bu karar, uluslararası hukuka saygı ve kurallara dayalı bir uluslararası düzenin savunulmasına dayanmaktadır. İspanya gibi büyük bir ülkeden beklenenler doğrultusunda hareket ediyoruz” diye konuştu.


İspanya Başbakanı Sanchez'den Filistin tanıma kararına gelen eleştirilere tepki: Biz tarihin doğru tarafındayız

İspanya, Norveç ve İrlanda’nın Filistin devletini tanıma kararının ardından İspanya Başbakanı Sanchez ülkesindeki aşırı sağcı muhalefet tarafından 'teröristleri savunmakla' suçlanmasına tepki gösterdi. Pedro Sánchez, "Peki, Norveç, İrlanda, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı, son AB Genel Kurulu toplantısında Filistin'in tanınmasa evet oyu veren 140'tan fazla ülke, hepimiz mi terörist dostuyuz? Filistin Devleti Doğu'da barışa katkıda bulunacak. Biz tarihin doğru tarafındayız." ifadelerini kullandı. Ukrayna için özgürlük isteyen muhalefeti Filistin için sessiz kalmakla suçlayan Sanchez, "Filistin için Ukrayna için istediğimiz barışı istiyoruz." dedi.


#Pedro Sanchez
#İspanya Başbakanı
#Filistin
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