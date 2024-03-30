Sandığa gitmekte zorlanan hastaların yardımına sağlık ekipleri yetişecek

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy kullanmak için memleketlerine gidenlerin hareketliliği başladı. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, "Geçmiş seçimlere kıyasla çok fazla hareket olmadığını görüyoruz ama yine de otobüsler doldu, ek seferler yapılmaya devam ediliyor. Şu anda otogarda hareket başlamış durumda, bu dünden başladı yarın da devam edecek. Kısa mesafelerde Pazar günü de bir hareket olacak. Seçimle ilgili, ilave seferler yapılmaya devam ediliyor" dedi.