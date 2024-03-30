|
Gündem

Sandığa gitmekte zorlanan hastaların yardımına sağlık ekipleri yetişecek

Erzincan'da 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yatağa bağımlı olup seçmen sandığına gidemeyecek durumda olan vatandaşlar ile evde sağlık hizmeti alan hastaların sandığa taşınma taleplerinin değerlendirilip oy kullanmalarını sağlamak için İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyonunda gerekli planlamalar yapıldı. Yapılan planlamaya göre sandığa gitmekte zorlanan hastaların yardımına sağlık ekipleri yetişecek.

09:11 - 30/03/2024 Cumartesi
Diğer
Sandığa gitmekte zorlanan hastaların yardımına sağlık ekipleri yetişecek
Sandığa gitmekte zorlanan hastaların yardımına sağlık ekipleri yetişecek

Erzincan'da 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yatağa bağımlı olup seçmen sandığına gidemeyecek durumda olan vatandaşlar ile evde sağlık hizmeti alan hastaların sandığa taşınma taleplerinin değerlendirilip oy kullanmalarını sağlamak için İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyonunda gerekli planlamalar yapıldı.


Yapılan planlamalar dahilinde 9 araç ve 32 sağlık çalışanı Erzincan merkezde, 8 araç ve 24 sağlık çalışanı ise ilçelerde görevlendirildi. Hastaların seçmen sandıklarına nakilleri 31 Mart 2024 tarihinde 07.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacak olup, bu durumda olan vatandaşlar cuma ve cumartesi günleri 08.00 ile 24.00 saatleri arasında pazar günü ise 07.00 ile 15.00 saatleri arasında koordinasyon merkezine ait 444 38 33 nolu veya 0446 223 00 81 (dahili 1519) nolu telefonlardan taleplerini bildirebilecekler.


Şu ana kadar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan 10 hastanın ve koordinasyon merkezini arayarak ulaşan 1 evde sağlık hizmeti kapsamındaki hastanın talepleri alınarak, gerekli nakil planlamaları yapıldı.


Hayata geçirilen bu uygulama ile 14 Mayıs 2023 tarihindeki seçimde 123 hastanın, 28 Mayıs 2023 tarihindeki seçimde ise 101 hastanın oy kullanmaları sağlanmıştı.




#31 Mart
#2024 Yerel Seçimleri
#sandık
6 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
B sınıfı ehliyeti olanlara son uyarı geldi: 12.978 TL para cezası ödemek istemeyenler dikkat!