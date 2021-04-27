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Şanlıurfa haber: Bozova'da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Şanlıurfa haber: Bozovada iki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı
Yaralılar ambulanslarla hastaneye getirildi.

Bozova'da Baran Eray Bozat idaresindeki 27 AIA 425 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Atatürk Barajı Kavşağı'nda, Hasan Badıllı yönetimindeki 63 BE 571 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Badıllı olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer sürücü Bozat ile araçlardaki Hilal Çetin, Elif Eylül Tamaç, Yağmur Deniz, Mehmet Ali Bozat ve Azad Keskinpıçak, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Keskinpıçak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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