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ŞANLIURFA

Şanlıurfa haberleri: Yedek lastiğe gizlenmiş 18 tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa'da yedek lastiğe gizlenmiş 18 tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yedek lastiğe gizlenmiş 18 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan aracın sahibi S.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Aramada aracın yedek lastiği içerisine gizlenmiş 18 tabanca, şarjörleriyle birlikte ele geçirildi.
Aramada aracın yedek lastiği içerisine gizlenmiş 18 tabanca, şarjörleriyle birlikte ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında merkez Haliliye ilçesinde bir hafif ticari araçta arama yaptı.

İHA

Aramada aracın yedek lastiği içerisine gizlenmiş 18 tabanca, şarjörleriyle birlikte ele geçirildi.

İHA

Gözaltına alınan aracın sahibi S.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Şanlıurfa'da yedek lastiğe gizlenmiş 18 tabanca ele geçirildi
FOTOĞRAF 9
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında merkez Haliliye ilçesinde bir hafif ticari araçta arama yaptı.
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Aramada aracın yedek lastiği içerisine gizlenmiş 18 tabanca, şarjörleriyle birlikte ele geçirildi.
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Gözaltına alınan aracın sahibi S.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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Şanlıurfa'da yedek lastiğe gizlenmiş 18 tabanca ele geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yedek lastiğe gizlenmiş 18 tabanca ele geçirildi.
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