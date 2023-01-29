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Şanlıurfa yönetimi AK Parti’ye geçti

İl Başkanı İbrahim Dişli başta olmak üzere, Şanlıurfa İl Başkanlığı yönetimi partiden istifa edip AK Parti’ye geçti.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı yönetimi AK Parti'ye geçti.

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı yönetimi AK Parti'ye geçti.

İYİ Parti’de yaprak dökümü devam ediyor. İl Başkanı İbrahim Dişli başta olmak üzere, Şanlıurfa İl Başkanlığı yönetimi partiden istifa edip AK Parti’ye geçti. İstifa kararının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kente yaptığı ziyaretin bir hafta sonrasında gelmesi dikkat çekti. Dişli, resmi katlım törenin ardından AK Parti’ye katılmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. İYİ Parti’nin, son zamanlarda Yozgat, Amasya, Tunceli ve Aksaray il başkanları da istifa etmişlerdi.



#İYİ Parti
#AK Parti
#Şanlıurfa
1 saat önce
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Şanlıurfa yönetimi AK Parti’ye geçti
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